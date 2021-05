Estudiantes de estomatología buscan ser inmunizados contra el Covid-19

Confirma el Consejero Alumno de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Oscar Rivera Ramos que desde hace 3 semanas tienen que acudir a la institución a realizar sus prácticas, les piden que se uniformen dentro de la institución y que están buscando ser beneficiarios de la vacuna Covid-19.

Hace unos días estudiantes de dicha facultad se inconformaban porque presuntamente los obligaban a ir a clases, el líder de los estudiantes en esa institución confirma que efectivamente tienen que acudir a realizar sus prácticas pero no son condicionados ni se les amenaza con reprobar, tal y como lo habían denunciado con algunas pruebas de ello.

"Estamos acudiendo a algunas prácticas, pero todas son reguladas con todas las medidas de sanidad, estamos entrando a laboratorios con el mínimo de personas posibles, somos grupos de cinco o seis alumnos, que vamos una vez a la semana a laboratorios con simuladores realmente, no atendemos pacientes, ni tampoco llevamos a nuestros familiares".

También reconoció que efectivamente se dio la instrucción de ponerse los uniformes hasta llegar a la institución, debido a que en contadas ocasiones han sido víctimas de discriminación por parte de la población potosina que se molesta porque utilizan el uniforme y los asocian con la pandemia.

"Nos piden que vayamos con ropa de civil y nos piden que llevemos la bata aparte, pero esto es porque se busca evitar que no haya incidentes, porque ha habido muchos casos desde que empezó esta situación, a muchos que los ven con bata blanca lo agreden, se alejan de ellos o no los dejan subir al transporte público, entonces para evitar esto nos dijeron que no fuéramos de blanco, pero nada más nos piden ir con ropa de civil y la bata nos la ponemos al interior de la facultad".

Los seis grupos que hay en su salón, acuden a realizar una práctica a la semana por un período de 2 horas y en ese tiempo lo que hacen es hacer simulaciones como si fueran a atender a un paciente, realizan cavidades, referentes a su carrera. Por indicaciones no tienen permitido realizar servicios clínicos aún y cuando muchos alumnos están interesados en que esto ocurra, porque sólo así pueden aprender y aplicar sus conocimientos.

Los estudiantes se han molestado porque están expuestos al contagio de Covid-19 al ser personal de la primera línea de batalla y no los han enlistado para ser beneficiarios del biológico, por ello como consejero alumno está levantando la información necesaria para poder acceder a la dosis.

"A los profesores apenas se les está cacunando y los alumnos han buscado la forma de vacunarse por otros medios, porque nosotros su vamos a estar expuestos si regresamos a clínica, yo como representante de los alumnos he visto que si vamos a pedir que seamos vacunados es un tema que quiere la mayoría, porque es un trabajo donde estamos expuestos, pero es cierto que no puedo hablar por todos los alumnos".

Incluso menciona que en cuanto regresen a clases, estarán buscando establecer una lista para ir vacunado a quienes ya llevan el servicio de clínica y que están expuestos. Muchos de los alumnos que participaron en las brigadas de atención para la vacunación en la zona metropolitana ya fueron vacunados.

Desde el cuarto semestre hasta octavo acuden a estas prácticas pero argumenta que los maestros no están reprobando a los alumnos y además se les ha dicho que es una decisión personal acudir o no a la escuela a realizar sus prácticas.

"No puedo hablar por todos los alumnos, siempre van a existir estos malentendidos, quizás algunos están a disgusto, lo que sí puedo decir, es que nadie estaba siendo obligado, no se condicionó ninguna calificación, ni situación académica, si hay alguien que no quisiera asistir para no contagiar a sus familia no se les está obligando".

Buscarán que el regreso a clases sea seguro ahora que están más cerca de poder retornar a las aulas "no estamos condicionados pero siempre va a existir una inconformidad, muchos quieren regresar a las actividades".