Estrena Registro Civil de SLP, sistema interconectado a nivel nacional

Como parte de la modernización y la mejora en el servicio que emprendió el Gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, la Dirección General del Registro Civil de San Luis Potosí se integró exitosamente al Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID) con lo que se establece una nueva y moderna plataforma interconectada entre oficialías y juzgados del Registro Civil, Consulados y el Registro Nacional de Población (Renapo).

La titular del Registro Civil, Deysi Maribel López Sierra, explicó que el anterior sistema carecía de conexión nacional, por lo que a partir de este lunes, San Luis Potosí tendrá la posibilidad de otorgar actas de todo México en cualquiera de las ventanillas si así se requiere, además de que las oficialías de Estado podrán realizar trámites de otros municipios, por ejemplo, quien se registró en Ciudad Valles, pero radica en Matehuala, ya no tendrá que trasladarse hasta la capital, o bien a la oficialía donde se generó su acta de origen.

Anunció que a la par de este proceso de interconexión nacional, la Dirección del Registro Civil, por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo, arrancó un proceso de modernización, pues a pesar de estar en pleno siglo XXI, había 54 oficinas que aún trabajan de forma rudimentaria en máquina de escribir. De febrero a la fecha, el Gobierno del cambio tiene un avance de 28 oficialías enlazadas y otras más en puerta de lograrlo, como San Vicente Tancuayalab y Tanquián de Escobedo, lo que beneficiará a miles de familias.

López Sierra dijo que también hay una buena noticia en materia de avance para erradicar el rezago que dejaron las “herencias malditas” pues de existir seis millones de actas sin digitalizar al inicio de la administración, en poco menos de un año ya se tiene un avance de 1.8 millones de actas capturadas.

“Se me hace imposible de qué tantas administraciones no hayan atendido el problema, porque toda esa identidad de las personas que acudieron a las 54 oficialías antiguas, no existía para nosotros en la plataforma estatal ni mucho menos nacional y eso justamente es lo que imposibilita que tengan una CURP certificada”, finalizó.