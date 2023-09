Estos son los requisitos para los aspirantes a dirigir el nuevo IFSE en SLP

Se encuentra abierta la Convocatoria Pública para el nombramiento de la persona que ocupará el cargo de Auditora o Auditor Superior del Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, para un periodo de nueve años, del 2023 al 2032.

El diputado René Oyarvide Ibarra, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado informó que todos los requisitos pueden ser consultados en la página oficial del Congreso del Estado www.congresosanluis.gob.mx. La recepción de solicitudes será del lunes 18 al viernes 22 de septiembre, en horario de 9:00 a 15:00 horas, en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, Vallejo 200 zona centro.

La persona que aspire a la titularidad del Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, entre los requisitos que debe reunir son: ser de nacionalidad mexicana por nacimiento, y ciudadano potosino en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que haya ameritado pena privativa de libertad de más de un año de prisión.

Haber residido en el estado durante los tres años anteriores al día de su nombramiento; no haber sido Gobernador, Fiscal General, Magistrado, Senador, Diputado Federal o Local, Secretario de Finanzas o Contralor General, Presidente Municipal, Regidor, Tesorero o Síndico Municipal, Oficial Mayor, en el año inmediato anterior a la propia designación; contar al momento de su nombramiento, con experiencia plenamente comprobada de al menos cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades; contar al día del nombramiento con título y cédula profesional de licenciatura en contaduría pública, en derecho, abogada o abogado, en administración, administración pública o en economía, o cualquiera otra profesión relacionada con las actividades de fiscalización, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello, con una antigüedad mínima de diez años.

No haber sido inhabilitada o inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido por causa grave de algún cargo del sector público o privado.

Las y los aspirantes deberán presentar solicitud por escrito ante la oficialía de partes del Congreso del Estado de San Luis Potosí, dirigida a la Presidencia de la Directiva del Congreso del Estado, adjuntando en original o copia certificada, y copia simple los documentos que a continuación se enlistan: Acta de nacimiento; Título y cédula, profesionales; Credencial para votar vigente; Constancia de no antecedentes penales expedida por la Fiscalía General del Estado, con antigüedad no mayor a treinta días naturales contados a partir de la publicación de la presente Convocatoria; o escrito que contenga declaración bajo protesta de decir verdad, que no ha sido condenado por delito intencional que haya ameritado pena privativa de libertad de más de un año de prisión, o por los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama en el concepto público, o por delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género.

Currículum vitae en versión pública, acompañado de documentos que acrediten lo manifestado en el mismo y que permitan comprobar que la persona aspirante cuenta con al menos cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

Además, de las siguientes constancias; de residencia expedida por el Ayuntamiento del municipio que corresponda, que acredite una residencia efectiva en el Estado de cuando menos tres años anteriores al día del nombramiento, con antigüedad no mayor a treinta días naturales contados a partir de la publicación de la presente Convocatoria; de no inhabilitación para ejercer en el servicio público, expedida por el Instituto de Fiscalización Superior, con antigüedad no mayor a treinta días naturales; así como constancia expedida por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, de no inscripción en el Padrón de Personas Deudoras Alimentarias Morosas del Estado; o escrito que contenga declaración bajo protesta de decir verdad, no haber sido declarada como persona deudora alimentaria morosa.

Una vez concluido el plazo de recepción de solicitudes, la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, procederá a la revisión de las solicitudes presentadas, así como documentos acompañados, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos, y posteriormente, dará a conocer en su portal web www.congresosanluis.gob.mx, una lista con los nombres de todas las personas que hayan presentado solicitud.