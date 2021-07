Este miércoles se rompe récord de vacunación

Este martes se rompió récord de vacunación en la zona metropolitana con más de 33 mil dosis aplicadas, informó Gabino Morales Mendoza, delegado federal de los Programas Integrales para el Desarrollo.

El delegado federal reconoció que el arranque de la campaña de vacunación al grupo de 30 a 39 años de edad en San Luis y Soledad, registró una baja afluencia en los módulos, lo cual atribuyó a que "la gente no está acostumbrada a que empecemos los lunes, por lo regular empezamos los martes, entonces eso pudo haber sido un factor".

Sin embargo aseguró que este martes hubo una recuperación en la afluencia de personas y que incluso se rompió récord en número de dosis aplicadas en un solo día, con más de 33 mil vacunas en ambos municipios. El registro anterior señalado como récord, era de 31 mil vacunas aplicadas en el penúltimo día de la vacunación a personas de 40 a 49 años en la zona metropolitana.

El delegado no descartó que pueda considerarse ampliar la vacunación al fin de semana al tratarse de población económicamente activa, pero por lo pronto, invitó a que acudan este jueves y viernes las personas que aún no se han vacunado, pues destacó que ahora las hospitalizaciones por Covid-19, corresponden a personas jóvenes no vacunadas.

También aseguró que se cuenta con suficientes vacunas para la población en este rango de edad, y justificó que en ocasiones faltan dosis en algún módulo debido a que el biológico debe estar almacenado en refrigeradores, sin embargo "se tiene en el laboratorio y se traslada conforme se necesite".

Al tener 32 años y apellido con inicial M, el delegado federal acudió este miércoles a aplicarse la vacuna para "poner el ejemplo".