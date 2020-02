Este martes eligen al nuevo presidente la Canaco en SLP

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR) de San Luis Potosí llevará a cabo este martes 25 de febrero su proceso para elegir el nuevo Consejo Directivo 2020, el cual representará a casi tres mil empresarios afiliados, y por primera vez hay dos planillas que aspiran a la dirigencia, una encabezada por Juan Servando Branca Gutiérrez y otra por María Esther Castro Pattón.

Al respecto, Alejandro Pérez Rodríguez, presidente saliente del organismo, aseguró que hasta el momento el proceso electoral y las campañas entre ambas planillas se han realizado de manera transparente, por lo que confían que las votaciones se desarrollen de la misma forma y que se acepten los resultados finales por ambas partes.

Comentó que normalmente son alrededor de 300 afiliados los que acuden a las alecciones de Consejo, sin embargo esperan que esta vez crezca la participación porque ahora son dos planillas las que contienden por el puesto, cuando siempre era una.

“El comité electoral ha hecho muy buen trabajo, y todo lo que se dé en la asamblea se hará con total transparencia, va a ganar el que tenga más votos en la casilla, no hay de otra, aquí no hay vuelta de hoja, no hay favoritismos, y va a ganar quien tenga más apoyo de los afiliados”, expresó.

Por su parte, María Esther Castro Pattón, aspirante de la directiva, manifestó que la idea de que compitan dos planillas no es dividir al organismo, sino darles oportunidad a otros de participar en acciones a favor de los empresarios, sin embargo, aclaró que si surgiera alguna irregularidad lo estarán señalando para que no se cometan injusticias.

Finalmente, Juan Servando Branca Gutiérrez, candidato de la planilla Azul y Oro, hizo un llamado a que las elecciones se realicen en ambiente de paz y civilidad, pues “éste es un ejercicio democrático que se debe celebrar con toda calma y todo respeto”. Así mismo destacó que es un hecho histórico que haya dos planillas contendiendo por la presidencia, por lo que invitó a todos los afiliados del organismo a acudir a votar.