Estas vacaciones de verano, la recolección de basura incrementó un 5 por ciento

Recolección de basura incrementó tan solo un 5 por ciento en temporada vacacional, así lo señaló el titular de la Dirección de Ecología y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Maximino Jasso Padrón.

Quién además detalló que este trabajo se realizó conjuntamente con la empresa Red Ambiental,y quién explicó que esto se debe a que en este ciclo de vacaciones de verano no hay fechas que signifiquen grandes festividades en las que se pueda reproducir mayor cantidad de basura.

Sin embargo sí señaló que , donde se registró este ligero aumento de producción de basura fue en los barrios de la capital Potosina.

"Específicamente donde tuvimos este incremento en el barrio de Tlaxcala y el barrio de Santiago en donde ambos se celebró las fiestas patronales, En dónde se genera una cantidad impresionante de residuos", dijo.

Apuntó además que debido a esto los trabajos de recolección de basura, mantiene tres horarios con los cuales existe la posibilidad de mantener la limpieza en estas dos zonas.

"Estamos hablando de que prácticamente en el barrio de Tlaxcala, estamos recolectando entre las 6 y las 10 toneladas diarias de basura y en este caso le estamos entrando con barrido manual a la plaza principal ".

Por otro lado señaló que a los alrededores de la Feria Nacional Potosina Fenapo, se ha mantenido una buena comunicación con las autoridades en donde tan solo se ha realizado barrido manual en algunas zonas.

"Nosotros como tal en la Feria Nacional Potosina no hemos intervenido, puesto que el patronato de la feria contrata servicio particular de limpieza, Y aunque no han surgido peticiones de limpieza nosotros hemos estado a la disposición, por si en algún momento nos llaman para el barrido manual. Afortunadamente ha habido buena coordinación con los vecinos y hemos barrido manualmente solo las zonas que nos indican".

Por último, Jasso Padrón señaló que diariamente se están recolectando un total de 924 toneladas de basura en toda la capital, no obstante de residuos industriales y comerciales se recolectan un total de 24 toneladas diarias.

"Actualmente lo que hace la empresa Red Ambiental y la coordinación de Aseo Público, es coadyuvar con todos los excedentes de abandono de residuos", finalizó.