Estas 11 clínicas del IMSS en SLP ya implementan las consultas digitales

Personal de salud de Prestaciones Médicas y de la Coordinación de Informática del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, son quienes han encabezado acciones de capacitación de personal, seguimiento y ejecución técnica del proyecto de Consultas Medicas Digitales para lograr su implementación de manera óptima.

Con la aplicación de herramientas tecnológicas es posible acercar los servicios médicos a las y los derechohabientes del Instituto. Esta estrategia consiste en consultar en tiempo real a través de una videoconferencia, utilizando una plataforma digital instalada en dispositivos móviles o equipos de cómputo.

Se resalta la importancia de incorporar las tecnologías a la atención médica que brinda la institución, para garantizar la atención de forma oportuna y seguimiento del tratamiento de diversas enfermedades.

En San Luis Potosí se han hecho, 19 mil 831 consultas en lo que va del año, a través del programa Consulta Médica Digital, el cual consiste en otorgar atención en tiempo real a derechohabientes con padecimientos crónicos y que cursen un adecuado control de éstos, según refirió el titular del organismo en la entidad, Leonardo Francisco Muñoz Pérez.

El principal beneficio para las y los pacientes consiste en disminuir el tiempo de traslado para ser atendidos y ser valorados por el médico familiar y especialidad de segundo nivel. Para tener acceso a este nuevo programa, las y los derechohabientes pueden acudir a la unidad en la que se encuentran adscritos donde personal médico proporcionará la información necesaria y apoyo para habilitar la plataforma en el equipo móvil o de cómputo.

La consulta médica digital se encuentra disponible en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 1, 2, 45, 47 y 51, ubicadas en la capital potosina. La UMF No. 3, en el caso de Ciudad Valles; en Matehuala, UMF No. 10. En los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, 2 y 50, así como el HGZ No. 6 de Ciudad Valles, en las especialidades de Ortopedia, Psiquiatría, Psicología y Neurología.