Establecen en la Constitución de SLP el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad el dictamen que plantea reformar y adicionar el artículo octavo de la Constitución Política del Estado, para proteger los derechos de la mujer, fortalecer la perspectiva de género y abonar a su empoderamiento.

La reforma del artículo establece que el Estado garantizará el derecho de toda persona a una vida libre de violencia, en especial aquella en contra de las mujeres motivadas por su género; “esto es un logro para nuestras mujeres potosinas, hoy tenemos este derecho constitucional y además se adiciona otro párrafo completo de la Constitución”.

Ese párrafo, establece que “la mujer y el hombre son iguales ante la ley bajo el principio de igualdad consagrado en este precepto. El Estado promoverá la igualdad de oportunidades y condiciones en los ámbitos de desarrollo humano primordiales como lo son el educativo, laboral, político, económico, social, cultural y en general, en todos aquellos que se dignifique a la persona, por lo consiguiente, los ordenamientos secundarios -es decir todas nuestras demás leyes del Estado- deberán prever disposiciones que la garanticen y las autoridades competentes velar por este cumplimiento”.

El diputado René Oyarvide dijo que “es un triunfo más para el tema de la igualdad de género, para ayudar a nuestras mujeres en el estado de San Luis Potosí. Vamos a poder construir el andamiaje legal y la armonización hacia todos y cada uno de estos derechos tan importantes sobre las mujeres”.

Recapituló que “esta iniciativa nace de la idea de un caso muy famoso que hubo en un estado al norte del país en el año 2021, donde hubo un matrimonio que se divorcia y en el convenio voluntario especifican que la casa donde vivían se quedara a favor de los niños y de la señora, pero siempre y cuando respetara no volverse a casar”.

“Así transcurrieron los años y después, el ex marido, tramita un incidente y obtiene la guardia y custodia y le quita a los niños a la señora. Hábilmente los abogados dicen que ya no hay necesidad y revocan el usufructo que se había dado, para quitarle la casa. La entrada de un juez les dice que no, pero luego en el Tribunal de Apelación le dicen que sí. La señora, se va al juicio de amparo y solicita que este juicio fuera traído por la Suprema Corte Constitucional de la Nación y fue lo que sucedió y la Corte resolvió a finales del 2021 una jurisprudencia bastante clara del tema”.

“De aquí en adelante hay que tener muchas consideraciones para el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer y obliga a las autoridades a que cuando resuelvan o cuando analicen convenios, se revisen con una perspectiva de género”.

En la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales estuvieron presentes su presidente el diputado Edmundo Azael Torrescano Medina, y los legisladores Cecilia Senllace Ochoa Limón, René Oyarvide, Ma. Elena Ramírez, José Luis Fernández, Rubén Guajardo y Bernarda Reyes.