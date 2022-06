Esta será la gota que derramó el vaso en materia de seguridad: Priego Rivera

Si no hay visos de que la autoridad intenta por lo menos, combatir a la delincuencia, puede suceder que la población se levante en contra de los funcionarios, advirtió Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Tras el ataque armado al penal de La Pila, un asesinato múltiple en Cerritos, y el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, Priego Rivera manifestó que “todo esto habla de una descomposición preocupante” en el país, y por aún, “no se ve que a nivel federal haya voluntad de erradicar ese tipo de cosas”.

Mencionó que en el caso de los sacerdotes, desde hace tiempo están encendidos los “focos rojos” debido a la inseguridad en el país, pues señaló que “sabemos que los sacerdotes no somos personas de excepción y lo que le afecta al ciudadano común le afecta al sacerdote, no gozamos de ningún tipo de privilegio, la inseguridad toca al ciudadano de a pie y también al sacerdote”.

Recordó que desde hace años, en el estado se han tenido asaltos armados, “levantones” y otros delitos en contra de sacerdotes, sin embargo descartó que la Iglesia vaya a solicitar protección especial, pues indicó que estos riesgos son parte de lo que vive la población a diario.

Destacó que la población “está cayendo la gota que va a derramar el vaso” en materia de seguridad, y si no hay resultados por parte de la autoridad, puede haber boicots con impago de impuestos o levantamiento de los ciudadanos “porque el principal deber del Estado es protegerte, y no está sucediendo”.

En ese sentido, Priego Rivera reiteró el llamado a las autoridades estatales “ojalá que en San Luis Potosí haya una lucha efectiva contra la delincuencia, que nuestro gobernador no se pliegue a este tipo de estrategias que vemos que no están dando ningún tipo de resultado”, también reiteró el voto de confianza a la Guardia Civil “que no nos defrauden, eso es lo que pedimos”.