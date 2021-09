Rinde protesta como gobernador Ricardo Gallardo; concluyó la "herencia maldita"

Empezaremos la construcción de un nuevo estado, de una nueva sociedad potosina, “Potosí para los potosinos”, queremos un cambio y luchamos por él, hoy estamos empezando la historia junto a ustedes.

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, rindió protesta este domingo como primer mandatario de la entidad, donde dijo que la maldita herencia quedó en el pasado, “hoy inicia la reconciliación con San Luis Potosí”.

En sesión solemne de Congreso del Estado, se tomó protesta a Gallardo Cardona, quien recibió la visita, acompañamiento y apoyo de cuatro gobernadores, senadores y diputados federales, la fuerza castrense en el estado, presidentes municipales, empresarios y el clero.

“Vamos a recuperar el estado que perdimos como potosinos”, prometió, al tiempo de señalar que en los últimos meses se destapó la “Caja de Pandora”, con los millonarios desfalcos del gobierno.

Resaltó el caso de “una de las secretaras más observadas del país, con más de mil 700 millones de pesos” y advirtió que esas cuentas se van a cobrar, “porque encontrar 40 toneladas de medicamento caducado mientras la gente no tenía medicinas, no fue algo correcto, eso es no tener madre”.

También en seguridad, añadió, tuvimos un estado olvidado de cuatro mil 600 elementos, solo mil salían a las calles a partírsela por San Luis Potosí, tenían a más de 700 policías como escoltas de políticos, diputados y empresarios atendiendo a los más ricos y olvidando a más de tres millones de potosinos, “a partir de hoy, la policía cuidará de las y los potosinos.

En la toma de protesta como gobernador constitucional, en la Plaza de Los Fundadores estuvo cobijado bajo la música de Acuarela Potosina que interpretaron niñas y niños de origen Tenek.

En el escenario, habilitado como sede provisional del Congreso del Estado, grupos indígenas de la lengua náhuatl le entregaron el bastón de mando.

Los líderes le pidieron "echarle ganas al trabajo" y atención para el pueblo Tenek. El gobernador tradicional de Santa María Acapulco también lo felicitó.

Como representante personal del presidente de México Andrés Manuel López Obrador estuvo la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, también estuvo presente la presidenta del Senado Olga Sánchez Cordero.

Lo acompañaron Manuel Velasco, Arturo Escobar, Karen Castrejón y Carlos Puente del Partido Verde Ecologista de México, PVEM.

Alberto Anaya, Gerardo Noroña, Luis Enrique Martínez, Geovana Bañuelos del Partido del Trabajo, PT.

Senadores y representantes de los estados de Zacatecas, Durango, Baja California y Nayarit.

El gobernador David Monreal de Zacatecas, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado y los diputados federales Juan Manuel Navarro y Gilberto Hernández Villafuerte.

Los padres del gobernador Ricardo Gallardo Juárez, María del Pilar Cardona Reina, su esposa Ruth González Silva y sus hermanos Kimberly y Candy Gallardo Cardona, así como sus hijos, también estuvieron en el evento.

