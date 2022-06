Esperan agencias de viajes que aerolíneas puedan resolver crisis por falta de personal

Las agencias de viajes potosinas esperan que para el mes de julio pueda normalizarse la crisis actual que viven las aerolíneas de Estados Unidos y Europa, por falta de personal, pues esta situación ha provocado que se cancelen o retrasen algunos vuelos, lo cual, genera inconformidad para los viajeros.

Rocío Macías Calvo, presidenta de la sección especializada de Agencias de Viajes de la Canaco-Servytur, explicó que, debido a que ya hay mayor flexibilidad en las restricciones de viaje al extranjero, las aerolíneas están teniendo una mayor demanda en sus vuelos y a su vez ha habido una sobreventa de lugares; esto aunado a que carecen de suficiente personal para atender la demanda, ha provocado que algunas personas se queden varadas en los aeropuertos o que su equipaje ya no pueda entrar en el mismo vuelo.

Todo esto ha generado molestias y conflictos a las personas que están viajando principalmente a Estados Unidos y algunos países de Europa; situación que preocupa a las agencias de viajes potosinas porque ya tienen programados varios viajes a estos destinos para la temporada fuerte de verano, que se dará en el mes de julio.

“Hasta ahorita no hemos tenido quejas sobre esto en viajes que ya se han realizado; sí se han tenido algunos cambios de horario, pero no son tan significativos, máximo unos 40 minutos de diferencia, entonces no hay gran problema. Sí tenemos pasajeros que viajarán a Europa y EUA en julio, entonces, esperemos que esto se normalice para antes de la temporada alta de verano, pues no queremos tener este tipo de problemas”, expresó.

Detalló que en el caso de su agencia de viajes y algunas otras afiliadas a la Canaco, en conjunto tienen programados más de 50 pasajeros que viajarán a Europa, y más de 100 pasajeros que viajarán a Estados Unidos, principalmente a Disney en Orlando, Florida y Las Vegas, por lo que, se mantienen alerta de cualquier cambio que pudieran tener las aerolíneas en sus vuelos, para informar a la brevedad a sus clientes sobre cualquier situación.

“Las aerolíneas mandan sus avisos por correo de cambios de horario o cancelaciones, incluso, también cuando solicitan a algún pasajero ceder su lugar en el avión cuando hay una sobreventa, en este último caso la aerolínea debe compensar al pasajero con una cantidad en un monedero electrónico, el cual puede usarse en viajes posteriores. No obstante, un 90 por ciento de los pasajeros no acepta estos cambios”, agregó.

