Espera Galindo notificación de su expulsión del PRI: "estoy nervioso"

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, se enfrenta a una controvertida expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunciada el jueves 5 de diciembre, un hecho que él mismo considera rodeado de intereses políticos y circunstancias sospechosas. En entrevista concedida este viernes por la noche, Galindo compartió su postura inicial, destacando que está a la espera de una notificación formal para analizar el caso y tomar una decisión.

"Estoy esperando a que me notifiquen"

“Hoy fueron a notificarme, pero como no estaba, fui a acompañar a mi amigo Pablo Lemus a tomar protesta como gobernador de Jalisco. Me dejaron una cita para el lunes. Estoy nervioso; a ver cómo me va,” declaró el alcalde, subrayando la falta de claridad en el proceso. Galindo también manifestó dudas sobre la seriedad de la notificación: “Hay un llamado medio raro, un video improvisado donde la gente hasta se escondía. Quiero revisar el papelito para dar una postura bien fundamentada.”

Enrique Galindo insistió en que el contexto de su expulsión levanta sospechas, ya que ocurre en pleno proceso de renovación de la dirigencia del partido. “Es un proceso muy raro porque está en medio de la elección. O una de dos: o me querían sacar para que no compitamos o hay otros intereses,” aseguró. Aunque descartó tener intenciones de competir por la dirigencia, afirmó su deseo de participar como militante priísta.

En sus declaraciones, Galindo reafirmó su compromiso con los valores priístas y la militancia: “el priismo no es un documento el priismo se lleva los de veras somos de hueso colorado, por eso se dice hueso colorado” Además, mencionó que en caso de ser necesario mostrará sus credenciales, diplomas y cursos que respaldan su trayectoria como priísta contrario a los señalamientos del comité directivo estatal donde aseguran que solo tiene 9 años de militancia.

Sobre la posibilidad de unirse a otros partidos, como Morena o el PVEM, Enrique Galindo aseguró que tiene opciones abiertas, pero enfatizó que su mayor compromiso es con la militancia del PRI.

"Afortunadamente las puertas abiertas están en todos lados, pero la puerta que está más abierta es la de la militancia del PRI esa es la puerta más bonita porque la militancia el verdadero priismo ese es galindista y ese no me lo quita nadie"

Enrique Galindo concluyó la entrevista haciendo un llamado a la reflexión sobre el momento y las formas de su expulsión. Aunque espera la notificación formal para definir su postura, dejó claro que analizará detalladamente los documentos y actuará en consecuencia. Por ahora, su mensaje es claro: la esencia del priísmo que representa no puede ser eliminada por una decisión burocrática.

El lunes, el alcalde promete fijar una postura definitiva, mientras el entorno político sigue atento a las implicaciones de este hecho que podría redefinir su carrera y las alianzas dentro de la política local y nacional.