Especiales 8M | Activista potosina, continúa en la lucha de una sociedad más justa para las mujeres

Ser mujer es resistir a la violencia simbólica, cultural y física que hay detrás de nosotras por el simple hecho de ser mujeres, así lo expresó la activista Olga Lucio en entrevista exclusiva para El Sol de San Luis, quien se dedica a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, y quién da acompañamiento de forma activa a familias víctimas de feminicidio y a mujeres que atraviesan el proceso de interrupción del embarazo en San Luis Potosí.

A sus 27 años de edad Olga se ha convertido en una activa participante del movimiento feminista de esta ciudad, dónde comenzó su incidencia social y política siendo tan solo una estudiante universitaria.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"Primero realicé activismo universitario, comencé a integrarme en algunos movimientos mixtos. Y aunque aún no me nombraba cómo feminista, comencé a nombrar el abuso y el acoso del que eran víctimas las estudiantes".

Con diversas acciones que algunos podrían considerar transgresoras, Olga junto con otras universitarias, comenzó a evidenciar a docentes de la máxima casa de estudios , en dónde expusieron denuncias de víctimas de agresores y acosadores pertenecientes a esta institución.

Y aunque sufrió persecución por parte de las autoridades universitarias, este camino de altibajos la llevó a formar parte de los primeras colectivas de mujeres que hoy día integran a decenas de estudiantes pertenecientes a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) como lo es Feministas Universitarias Zona Oriente (FUZO).

Marea Verde, un espacio para acompañar desde la empatía

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Esta experiencia la encaminó a encontrarse con otras mujeres que, cómo ella, buscan una sociedad más justa para las mujeres.

Así fue que conoció a Marea Verde San Luis Potosí, un movimiento inspirador que han instado de manera continua al Poder Legislativo a despenalizar el aborto y a garantizar el acceso seguro a servicios médicos de interrupción del embarazo.

En dónde inició como acompañante, es decir ser es un vínculo de apoyo, para aquellas mujeres que atraviesan una situación de embarazo no deseado y que buscan interrumpirlo, pero que sus condiciones y contextos de vida no les permiten acceder a un sistema de salud pública para poder realizarlo de manera legal y digna.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"Yo empecé como acompañanta a principios del 2019. A mí me formaron compañeras que ya tenían mucho tiempo acompañando a otras mujeres aquí en San Luis Potosí , quienes denunciaban que había una necesidad muy grande en el Estado y nadie estaba haciendo labor de acompañamiento", explicó.

En ese preciso momento Olga empezó a tomar talleres para hacer acompañamiento y así hacer frente a estas ausencias en las que el Estado no garantiza un servicio médico al que toda mujer debería tener derecho, si desea interrumpir el proceso de gestación, cómo parte de los derechos sexuales de las mujeres.

"Tu vas a acompañar acompañada, que es hacer el primer contacto con la compañera que quiere abortar. Luego llegó la pandemia en dónde se dispararon los abortos y acompañamientos, que fue donde se tuvo más trabajo" .

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Olga menciona que en San Luis Potosí no hay un estimado en cifras sobre cuántas mujeres han atravesado este proceso, sin embargo Marea Verde San Luis y el la red de acompañamiento Las Compas tienen contabilizados 600 acompañamientos.

"El perfil de mujeres que se someten a una interrupción es muy variable. Siempre se piensa que suelen ser mujeres jóvenes, pero la verdad es que hay de todo, mujeres casadas con hijos, compañeras que son obreras, madres autónomas, no hay un solo grupo específico. Son mujeres en edad reproductiva que de algunas u otra forma deciden no ser madres".

La lucha porque el aborto sea libre y seguro es una realidad diaria en México, que para quienes pugnan porque esto sea una realidad en el estado, se ha significado una persecución constante basada en la moralidad y visiones antiderechos, que dejan de lado la autonomía del cuerpo de la mujer y la someten a maternar de manera obligada.

Su lema "Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, es la antesala de una la lucha por lo derechos sexuales y reproductivos, que siempre le han pertenecido a las mujeres.

Un riesgo ser activista feminista en México

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

El riesgo de ser activista feminista y defensora de los Derechos Humanos en México es constante, es enfrentar la inacción de un estado que más allá de proteger, vulnera la condición de aquellas que se organizan por una sociedad más justa.

Olga, cómo muchas otras activistas enfrenta una situación de vulnerabilidad al no tener una garantía de protección en su acontecer diario, de manera constante a sido criminalizada y estigmatizada, incluso por autoridades que se suponen deberían protegerla.

Pues tan solo el año pasado, sus datos personales fueron filtrados por el grupo Guacamaya que revelaron la vigilancia que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre activistas y colectivos feministas de San Luis Potosí.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Ella, junto con muchas otras activistas, académicas,, doctoras y maestrantes fueron consideradas “Agentes Perturbadores Socio-Organizativos” por parte de la Sedena, un hecho que resonó fuerte a nivel nacional y que exigió al Estado poner su mirada ante el peligro que corren las mujeres que defienden los derechos humanos.

Sin embargo, esto no detuvo el trabajo de Olga cómo activista y defensora, hoy día sigue siendo una pieza fundamental del movimiento feminista en San Luis.

En dónde se ha convertido también en un enlace para aquellas familias víctimas de feminicidio en el estado, que buscan ser escuchadas y hacer visible la impunidad que atraviesan tras el asesinato de sus hijas.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"He funcionado como una red, pues porque no soy abogada, soy un enlace para las familias y las compañeras que se dedican a dar acompañamiento en este tipo de casos. También he organizado algunas marchas para madres víctimas que buscan un espacio de denuncia".

Olga recuerda que la que la condujo a este mundo del activismo, fue su experiencia diaria de vida, el darse cuenta que la violencia de género y feminicida rodeaba su círculo social desde que era pequeña.

Ella se motivó y se exigió alzar la voz, para apoyar a sus congéneres, deconstruirse frente a una educación machista y patriarcal, y por supuesto asumirse cómo mujer activista y defensora que busca la reivindicación de las mujeres y nombrar esa deuda histórica que por siglos las han sometido y silenciado.

El activismo de Olga, representa la lucha diaria de las mujeres potosinas, de a pie, de quienes con su propia historia generan cambios para combatir la desigualdad, la violencia y la injusticia.