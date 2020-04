Error del gobierno que fuerzas armadas combatan Covid-19

Es un error del gobierno federal involucrar instituciones de seguridad como El Ejército, Marina y Guardia Nacional para combatir pandemia por Covid-19, por contagios podría disminuirse la fuerza operativa y esto colocará al país en una crisis de inseguridad mayor a la que actualmente se registra.

Así lo consideró en el panel virtual “El papel de las Policías, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas en la contingencia sanitaria”, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.

Cortesía | Gobierno municipal

“La inclusión de los cuerpos de seguridad en la atención de emergencias sanitarias merma la capacidad de acción para combatir el crimen, como ciudadanos debemos estar pendientes, militarizar la seguridad ha sido un error mayúsculo porque no solamente va a estas acciones sino que ahora las Fuerzas Armadas van directamente a atender la emergencia y esto nos pone en un riesgo mayor, el contagio múltiple en corporaciones de policías, Marina, Sedena y sus familias, reducirá considerablemente el número de efectivos dedicados a la seguridad y nos enfrentaremos a un peor escenario en el que las fuerzas de seguridad se vean mermadas por una enfermedad en un complejo contexto de inseguridad en el que hoy estamos”.

A lo anterior se suma la precariedad de recursos, “con las directrices absurdas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de redireccionar partidas de desarrollo policial a la adquisición de equipo médico se pone en riesgo mucho futuro.

Guardia Nacional / Norma Rivera

“La militarización para atender la emergencia sanitaria es insensata, no es una función de las instituciones armadas encargarse de la cuestión sanitaria, el apoyo a la pandemia no solucionara las deficiencias del sistema de salud que el propio gobierno se encargó de desmantelar al inicio de su administración y solo representa mayor carga para la institución, en este gobierno se ha exigido mas a las Fuerzas Armadas y se les ha involucrado en múltiples acciones que no les corresponden”.

Ma Elena Morera destaco que la crisis del Covid-19 ha evidenciado la fragilidad del sistema de salud en México “y también ha evidenciado que ésta rebasa sus capacidades para atender a la población en contagio”, por eso se solició como en otros países el apoyo de las Fuerzas Armadas y de las policías para afrontar la emergencia sanitaria en labores de prevención del delito en operativos para evitar el saqueo de supermercados y negocios con un despliegue de más de 80 mil elementos para reforzar también la vigilancia de carreteras y centros comerciales.

“Sin embargo la crisis de salud llega en un momento en que se está en la peor crisis de inseguridad y violencia, por lo que las decisiones de alto nivel sobre el papel de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de policías deben de ser más sensatas que nunca, atenderse en la vocación de cada uno de estos cuerpos y apegarse a lo que establecen las leyes con el fin de preservar la seguridad de las personas y la gobernabilidad del país”.