Erradicar el horario de verano y las plantas eólicas, causa de los apagones en el país: diputado

Las ocurrencias presidenciales, están teniendo lamentables consecuencias

La falta de una planeación adecuada y eficiente aunado a los caprichos presidenciales, están ocasionando graves problemas en todo el país por los apagones frecuentes que ponen en riesgo a la población, ya que no solamente las casas se quedan sin luz, sino los hospitales, los centros alimentarios y otros lugares prioritarios.

El diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi señaló lo anterior y expuso que en la zona huasteca de San Luis Potosí ya se empiezan a registrar estos apagones, por el uso de ventiladores, aires acondicionados y sistemas de producción, afectando a los hospitales donde se almacenan vacunas.

Recordó que esta situación es responsabilidad del Gobierno Federal, y la Comisión Reguladora de Energía ya reportó su alerta máxima, con una reserva de apenas el 6.0 por ciento cuando a nivel internacional el estándar es del 10 por ciento como mínimo, lo que pone en riesgo la operación y se empieza a notar en la franja de Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León con apagones frecuentes.

El legislador señaló que los anuncios de que se cancelan clases o se adelanta una hora la salida, tiene que ver con la lógica del Horario de Verano que ya no existe por capricho presidencial y ocurrencias, ya que si prevaleciera, los niños estarían en sus casas antes de que las temperaturas fueran más elevadas y la gente aprovecharía una hora más de luz.

También la situación que se vive es consecuencia de haber limitado la generación de energías renovables como las plantas solares y depender solamente de las plantas convencionales, no fomentar la energía eólica y ahora hay menor suministro, por eso el problema se está agravando.

El diputado Ramírez Konishi expuso que se debe valorar regresar al Horario de Verano y reinstalar la operación de las plantas de energía renovable, para no depender de la red tradicional, porque ahora podría no prenderse un ventilador en casa pero no se puede quedar sin luz un hospital, por ejemplo, y todo por la irresponsabilidad y las ocurrencias del gobierno federal.