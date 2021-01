Equivocada estrategia oficial para vacunar contra Covid-19

El diputado Martín Juárez Córdova afirmó que el gobierno federal mas que tener como prioridad privilegiar y proteger la vida de los ciudadanos en general, pareciera que está buscando nichos que garanticen ciertos esquemas de reciprocidad, es decir, “decirle a la gente: estoy contigo pero tú debes estar conmigo”.

“Bajo ninguna circunstancia es válido jugar con la salud de los mexicanos que tienen todo el derecho a un trato equitativo, se están generando esquemas selectivos que no responden a la vulnerabilidad de la primear linea de atención y eso prostituye cualquier estrategia por más bondadosa que sea”, señaló.

Local Alerta roja, en torno a Sierra de San Miguelito

El legislador añadió que se debe ser frio y atender a la primera línea, porque lo que faltan son médicos y se debe mandar el mensaje de que se les apoyará para actuar con toda seguridad, luego vienen los grupos vulnerables cuyas condiciones de salud requieren de la aplicación de la vacuna.

“No podemos basar todo en los programas sociales gubernamentales porque no solo es un tema de edad sino de enfermedad, de atender las circunstancias de quienes requieren el apoyo, los criterios deben ser atender a la primera línea y garantizar con ello la atención a las personas”, manifestó.

El legislador Juárez Córdova expuso que “lo que están generando es un distractor, como ocurre con el tema de los tiempos ‘cedidos’ por el partido en el gobierno para promover las acciones oficiales, en realidad no ceden nada, están diciendo: fíjense lo que yo doy, para sacar provecho de una estrategia que no va a favor de los vulnerables sino atender sus criterios y esquemas donde fincan posibilidades electorales y eso no es válido”.

Manifestó que las vacunas no son propiedad del gobierno ni de su partido político, son adquiridas con recursos de todos los mexicanos y por ello se deben aplicar con criterios claros y transparentes, por grupos que tienen prioridad y no como si se tratara de un beneficio con objetivos políticos.

También lee:

Local Canirac dice no al cierre total de las actividades

Local Casos de Influenza en México a la baja: Lutzow Steiner