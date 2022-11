Entrevista exclusiva con el Ganador del Premio Internacional de Derechos Humanos 2020

"Es horroroso ver cómo se pisotean lo Derechos Humanos, y más que preocupado estoy verdaderamente horrorizado. Es muy triste, lamentable e inconcebible el que se pisoteen los Derechos Humanos, sobre todo el Derecho a vivir una vida pacífica".

"Se ven mermados, robados, segados y sobajados los Derechos de los que menos tienen, y esto es de asustar porque ya está generalizado por doquier, lo vemos en México, en toda América, en Europa; en países Latinoamericanos es cada vez peor, como en Brasil, Venezuela, etc".

Así lo señaló en Entrevista Exclusiva con "El Sol de San Luis" el escritor Raúl Zurita, Premio Internacional de Derechos Humanos 2020.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Indicó el multipremiado escritor:

"Nada justifica la muerte de un ser humano, porque cuando se mata, se mata para siempre y se pierde toda esperanza, todo queda perdido, porque una vida no se recupera con nada, ni siquiera dándole cadena perpetua a un criminal o delincuente, ya nada ni nadie nos va a recuperar la vida de ese ser amado a la que le han quitado la vida".

"La única opción que veo viable es que persistamos en la esperanza, no veo otra salida. Francamente no sé cómo podríamos hacernos justicia y hacer valer la justicia en un mundo atrofiado como el que tenemos".

"Es tan fácil ser felices, la felicidad está ahí, en nuestras propias manos, todos la podemos vivir felices y disfrutar de la felicidad, porque la tenemos a la mano".

Se pregunta el autor de "Purgatorio", "Anteparaíso", "La Vida Nueva" y "Tu vida rompiéndose", "Canto a su amor desaparecido":

"Qué necesidad hay de vivir en guerra cuando podemos tener un mundo pleno de felicidad, la cual nos pertenece y debemos vivirla, tenerla todos los días y disfrutarla".

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

"Francamente no sé qué quieran los que provocan las divisiones, la muerte, y la guerra, serán de sangre muy fría o no sé qué quieran. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados y permitir que otros dominen con su imperio de horror y de muerte".

"Repito, más que preocupado estoy verdaderamente horrorizado".

Enfatizó con mucha nostalgia el Escritor Raúl Zurita, autor de infinidad de bellos y sublimes poemas que han sido traducidos a numerosas lenguas, de ahí que fuera invitado a presentarse en el XV Festival Internacional de Letras en San Luis Potosí.