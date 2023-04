[Entrevista] El miedo no me va a callar: saxofonista y activista feminista María Elena Ríos

"Aparte de tocar el saxofón, ¿qué más haces?", es lo que un desconsiderado entrevistador le preguntó en alguna ocasión a la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, y ella contestó: "hacerla de pedo", platicó en exclusiva está sobreviviente de feminicidio en grado de tentativa al sufrir un ataque con ácido en 2019.

María Elena Ríos Ortiz es una afamada saxofonista de origen mixteco, profesora y activista en contra de la violencia hacia las mujeres, que recientemente estuvo en la capital del estado, para presentarse en el segundo Festival Internacional San Luis en Primavera, junto a la orquesta Pérez Prado y de Rubén Albarrán vocalista de Café Tacuba.

Por todo el país, cargando en el cuello y espalda, su pesado instrumento musical, va llevando las más sublimes notas musicales pero también su discurso en contra de la violencia de género.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Mientras ella interpreta la melodía de Bésame Mucho de la jalisciense Consuelito Velázquez, sus compañeras bailarinas subieron al escenario cargando pancartas pidiendo un alto a la violencia contra la mujer.

Se leía "Vivas nos queremos", "No más ácido", " que sea ley", "Bailamos por las que alzan la voz", "Las niñas no se tocan", "No, es no".

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

Agarró el micrófono y señaló que los espacios de poder no son ocupados por las mujeres "aún no son la realidad, pero afortunadamente, algunas tenemos un espacio de ventaja y por supuesto que el escenario, es un espacio para poder visibilizar toda la violencia que se sigue ejerciendo en contra de las mujeres y San Luis Potosí no era la excepción".

Contó que en San Luis Potosí, cuatro de cada 10 mujeres han sido agredidas con ácido como lo hicieron con ella "no solo con ácido, sino con gasolina, Diesel, alcohol, nos queman en redes sociales y ¿saben por qué?, porque al patriarcado no le gusta que defendamos nuestra autonomía, nos queremos vivas, libres, bailamos por las que no pueden y hacemos música por las que ya no están".

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

Habló sobre la iniciativa de Ley que ella misma creó en contra de la violencia hacia la mujer, la que denominan Ley Malena y que actualmente está siendo retomada por la diputada del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, Martha Patricia Aradillas Aradillas "busca sancionar, y sobre todo, proteger a las mujeres y castigar de manera ejemplar a los agresores. Justicia para todos".

Ella promovió y creó esta legislación en el Estado de Puebla donde ya fue aprobada, luego le copiaron la misma en Hidalgo y ahora se quiere hacer lo mismo en San Luis Potosí, y menciona que no le importa que se quieran adjudicar sus ideas, lo importante es que se haga avance en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

Pide solidaridad a los 27 integrantes del Congreso del Estado de San Luis Potosí en torno a esta Ley, que el pasado 16 de marzo propuso la legisladora del octavo distrito, e incluso se dijo abierta a venir a San Luis Potosí para concientizar sobre el concepto de violencia ácida, que sugiere una sanción de 8 a 12 años de prisión, además de una multa de más de 31 mil a 72 mil pesos.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

"El ácido no me va a callar, evidentemente vivo con miedo, aunque me escucho tranquila, pero no permito que ese miedo me paralice y creo que es algo que tenemos que hacer todas, perder el miedo".

El 10 de septiembre de 2019, esta mujer fue atacada con ácido sulfúrico en el rostro y cuerpo, en su domicilio del Estado de Oaxaca.

Cinco hombres fueron identificados como implicados en la agresión; los presuntos autores materiales, ponciano N y Rubiciel R, Rubén L (quien habría contratado a los agresores materiales). Juan Antonio Vera Carrizal, ex diputado priísta y empresario gasolinero y su hijo Juan Antonio Vera Hernández.