Entrevista con la Dra. Rosa María Ruiz García

Si trabajamos en la prevención, las complicaciones van a ser menores; es la palabra clave: la prevención”, afirma la experta en Neonatología

“Recuerdo que cuando yo era joven y quería estudiar Medicina, los servicios de Salud eran muy limitados, pero el hecho de querer ayudar a la población, el tener contacto con la gente, me permitió ayudarles a mejorar un poquito la calidad de vida de esas personas de escasos recursos, durante las consultas que empecé a darles, y es que cuanto tienes salud lo tienes todo, lo demás es lo de menos”.

Así lo señaló en entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis”, la Doctora Rosa María Ruiz García, Neonatóloga.

Indicó: “Soy la primera y la única que estudié Medicina en mi familia y quise estudiarla para poder ayudar a la gente a recuperar su salud, quise involucrarme a servir a la sociedad con firme vocación, y me gusta, me apasiona vivirla con firme convicción de ayuda al enfermo”.

“Es bueno que el paciente ponga lo que le corresponde de su parte para coadyuvar a recuperar su salud más pronto, porque es un trabajo que se debe hacer en conjunto, entre el Doctor y el paciente”.

“Últimamente, en los últimos años, el Médico quedó a un lado del respeto que se le tenía antes y entramos mucho en la situación legal y en situaciones de otro tipo, y nos fuimos olvidando de lo más importante que es cuidar y preservar la salud”.

“Nuestra misión como Médico es salvar la vida del paciente y mejorar su calidad de vida, pero si del otro lado no nos ayudan, no podemos hacer mucho”.

Cortesía | Clínica 2 del IMSS.

“Podemos tener limitaciones de recursos, podemos tener limitaciones de todo tipo, pero si no hay una buena relación médico-paciente, no podemos avanzar, cada quien debe poner de su parte, 50 y 50 por ciento, por eso es muy importante que el paciente siga nuestras indicaciones”.

“Nosotros hacemos nuestro trabajo como Médicos hasta donde podemos, lleguemos y nos alcance y la otra le corresponde a la población que debe cuidarse”.

“La Medicina debe estar basada en la prevención, no en la curación, es algo que México tiene como reto, debemos ser prevenidos, si trabajamos en la prevención, las complicaciones van a ser menores, es la palabra clave: prevención”.

“Durante esta pandemia se nos fueron compañeros, familiares, amigos, vecinos, conocidos, y nos ha enseñado que la vida y la salud es lo más importante, independientemente de todo, el tener amor propio por su cuerpo, el cuidarnos, les ayudará mucho a ambas partes: al paciente y a nosotros Médicos, ambas partes estarán satisfechas”.

“Una de mis grandes satisfacciones que se torna un experiencia muy gratificante en mi caso como Neonatóloga, es cuando recibo a un bebé recién nacido prematuro, que no está listo para estar afuera porque pesa 600, 700 u 800 gramos y logramos salvarle la vida”.

“La primera parte de terapia intensiva es un arduo trabajo en equipo, entre Médicos y Enfermeras y demás personal de salud que se avoca directamente a ese bebé. Aquí vemos a los Papás que también están al pendiente de la recuperación de su hijito. La segunda etapa es cuando veo su crecimiento y desarrollo favorablemente. Y más alegría profunda y satisfacción plena siento cuando se van a casa, ya dados de alta, se llevan a su hijo en perfectas condiciones, y muy contentos, se muestran agradecidos los progenitores porque salvamos la vida de su hijo y hasta nos mandan vídeos y fotos de los bebés, sobre cómo es que se están desarrollando y están creciendo felices, esa es mi más grande recompensa”.

“Con este tipo de experiencias, veo que valió la pena mi trabajo, constatamos que valió la pena cada sacrificio, cada esfuerzo, cada lágrima, cada coraje, porque en una situación compleja con un bebé prematuro de bajísimo peso, pudimos sacarlo adelante, le salvamos la vida, su desarrollo va bien, y por ello los Papás se van muy agradecidos.”

Cortesía | Clínica 2 del IMSS.

“Me encanta, me fascina que mi profesión de Neonatóloga es que es una de las profesiones y servicios donde más se recibe agradecimiento de parte de los Papás. El 98 por ciento se van muy contentos con sus bebés, y cuando no se van, porque por alguna razón se nos mueren, también se van completamente convencidos que hicimos todo lo posible, todo lo que estuvo en nuestras manos y lo que estuvo a nuestro alcance para salvarles la vida; saben perfectamente que por nosotros no quedó, porque por su situación de nacer prematuros y lo que implica, ven que se hizo hasta lo último”.

“Todos venimos de una familia, y al paciente que voy a atender, lo atiendo como si fuera alguien de mi propia familia, doy el servicio que a mí me gustaría que me dieran. Por eso me gusta inculcar y enseñar a los estudiantes que ese niño implica toda una familia y nuestra misión es atenderlo lo mejor posible, porque es un gran impacto el que se tiene cuando un niño está enfermo”.

“Le pido a la sociedad nos siga dando su voto de confianza, que recuerde que nuestra misión es salvar vidas y no perjudicarlas; cuídense, y sé que estamos en la época de la modernidad y del Google pero no dejen de cuidarse y seguir sus tratamientos médicos”.

“El 17 de Noviembre es el “Día Internacional del Prematuro”, y cuando tenemos reuniones vemos los grandes avances y logros que hemos alcanzado”, concluyó la Doctora Rosa María Ruiz García, Neonatóloga”.