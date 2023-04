Entregan rehabilitación de avenida Ricardo B. Anaya

Después de sufrir años de abandono, la avenida Ricardo B. Anaya sufrió una transformación total con la rehabilitación de 79 mil 500 metros cuadrados, con lo que se mejora la movilidad en el sector oriente de la ciudad.

El alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo Ceballos, citó que la avenida Ricardo B. Anaya se entrega en tiempo y forma, como se había prometido; La rehabilitación de la avenida era necesaria al formar un circuito con la calle 71, calle 24, José de Gálvez, lo que mejorarán significativamente la movilidad a la Zona Industrial o al Centro de Abasto, por ejemplo.

El Presidente Municipal reconoció que los habitantes del sector no creían que la rehabilitación sería una realidad, pero “nosotros no tenemos una obra tirada o inconclusa; antes era una costumbre, y por eso la gente no confiaba”.

Fue una de las primeras avenidas programadas para rescatar dentro del programa “Vialidades Potosinas”; la obra incluyó la reposición de la red de agua potable y sus tomas domiciliarias, y la red de drenaje sanitario y sus respectivas descargas.

Gerardo Martínez, representante de la Junta de Participación Ciudadana del fraccionamiento Florencia, mencionó que obras como ésta se logran cuando las autoridades responden a las exigencias de los ciudadanos.

Por su parte, Gerardo Ávila, delegado de Villa de Pozos, mencionó que es evidente el interés de la actual administración en mejorar la ciudad y sus demarcaciones, sin detenerse a observar si se trata de obras grandes o pequeñas.

Cabe citar que Galindo Ceballos, como lo ha hecho en otros eventos públicos, recordó a los asistentes que se avecina una crisis de agua, y los instó a cuidar el vital líquido, a ahorrarlo, a reportar fugas y a contribuir con todo lo posible para no desperdiciarlo.