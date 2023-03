Entregan reconocimientos a 120 emprendedores del programa Fortalezza

Con la participación de 120 emprendedoras y emprendedores potosinos, 110 mujeres y 10 hombres, concluyó la segunda generación del programa Fortalezza "Diplomado en formalización de negocios" que impulsa el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) de San Luis Potosí.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

Dicho programa comprende 6 módulos en los cuales se impartieron los temas de: Educación Financiera, Modelo de Negocios, Marketing Digital, Conoce tus Obligaciones Fiscales, Ciberseguridad y Protección de Datos, Exportación, Código de Barras y Registro de Marca.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

Durante la graduación y entrega de reconocimientos, la presidenta del CCME, Mónica Cabrero Escareño destacó que es importante recordar que "el conocimiento es poder", por lo que reconoció el esfuerzo de cada uno de los participantes, así como la disciplina y el interés que demostraron de seguirse capacitando.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

"No estamos solas y solos, cuando existe disciplina, compromiso y tenacidad las puertas siempre estarán abiertas. No podemos olvidarnos de lo más importante, que es potencializar nuestra economía, lo cual sólo puede ser posible con preparación, por ello es muy importante brindar esta oportunidad a todos; mi objetivo es llegar a todas las personas a quienes no se les ha dado una oportunidad y no se les ha enaltecido sus talentos", expresó.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Juan Carlos Valladares Eichelmann, manifestó estar convencido de que con el apoyo al emprendimiento femenino se reducen las brechas de género y se contribuye a una sociedad más igualitaria y competitiva, pues "de acuerdo con estadísticas del INEGI, actualmente en México, tan sólo el 19 por ciento de los emprendedores son mujeres".

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

"Este programa se ha ido fortaleciendo al cumplir su objetivo de profesionalizar a las y los emprendedores potosinos y las MiPymes locales, mediante la capacitación y asesoría para el inicio o consolidación de negocios", agregó.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

El diplomado se llevó a cabo del 5 de noviembre al 10 de diciembre de 2022, con una duración de 4 horas cada sábado. Se realizó de forma híbrida contando con la participación de emprendedoras y emprendedores de la Capital así como de los municipios de Matlapa, Matehuala, Ciudad Fernández, Rioverde, Santa María del Río, Ébano, Xilitla, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Reyes.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí