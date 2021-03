Entregan piñata de candidata de Morena en sede del PRI

Porque esta candidata “morenista” es más bien “priista” la entregamos aquí; es mentira que no haya impugnaciones en contra de la imposición, están vigentes y se abrirán nuevas; “seguiremos con la limpia de priistas en el interior de Morena”.

Así lo manifestó la precandidata y exlíder sindical, Francisca Reséndiz Lara, quien entregó una piñata con la forma de la candidata de Morena a la gubernatura, Mónica Liliana Rangel Martínez.

Aseguró que el proceso sigue judicializado, “Rangel Martínez no tiene nada seguro, aunque diga que es la candidata y que está inscrita en el CEEPAC, pues no lo es mientras un juez no determine, con una sentencia firme, una resolución en el sentido en que nosotros lo pedimos”.

La otrora dirigente del SITTGE llegó este miércoles a la sede del Comité Directivo Estatal del PRI para, según su dicho, evidenciar que Rangel Martínez no es militante morenista sino priista “anda perdida en Morena”.

Dio a conocer que nadie le abrió la puerta a su manifestación -conformada por un grupo reducido de activistas, con medidas de prevención sanitaria y cubrebocas-, donde insistió a una persona al interior del edificio que le recibieran la figura, pero no le abrieron, “ni en el PRI la quieren, por eso nos la vienen a aventar a Morena”, ironizó.

Por su parte, el asesor jurídico, Francisco Parra Barbosa, desmintió que hayan sido desechado las impugnaciones en contra de la imposición de la “presunta” candidata de Morena a la gubernatura, “en forma dolosa se ha manipulado la información para liberar a Mónica Liliana Rangel Martínez de denuncias legales”.

Aclaró que, si bien es cierto que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido rechazó la queja que se interpuso, tal acto negativo da pie a que se presente un juicio para la protección de los derechos, civiles y políticos de Reséndiz Lara.

Refirió que promovieron un juicio el 15 de enero, ante los agravios que le causó la ampliación de la convocatoria para ampliar la inscripción de más participantes en el proceso interno para elegir la candidata a la gubernatura cuando ya había tres contendientes registradas, “esto es apenas el inicio para volver a impugnar esa resolución de Morena, vamos a presentar un juicio en contra de esa resolución, es decir que no se termina el procedimiento, eso no da motivos para abrirlo e irnos contra Morena”, concluyó luego de resaltar que este proceso ya llegó a la sala Monterrey del Tribunal Federal Electoral.