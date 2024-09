Entregan insumos al Hospital Central; residentes seguirán en “Asamblea Permanente”

No se encuentran en huelga ni en paro de labores médicos del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, sino que se encuentran en Asamblea Permanente, esto significa que están reunidos todo el tiempo a manera de presión para que la autoridad del IMSS-Bienestar les lleve los insumos que necesitan para realizar su trabajo. Tras un día de denuncias, refieren que ahora comenzarán realizando una lista de las principales necesidades que tienen en la institución, donde han señalado no cuentan con insumos para atender a los miles de pacientes que llegan a la institución.

El presidente de la Asociación de Residentes del Hospital Central, Oscar Aguillón Pérez, explicó que continuarán en Asamblea, ya que dieron algunas propuestas con todos los residentes, sobre cuál va a ser la forma de actuar durante el día de hoy “y de hecho ahorita vamos a tener reunión otra vez directivos y jefes de servicio, para ver la realización de una lista que nos solicitaron y pues poder ver cuándo pueden ir empezando a surtir las cosas”.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

La Asamblea significa que van a tener una reunión médicos y autoridades “permanente que es como la que estamos teniendo ahorita, es la reunión de los que estamos en manifestación, esperando a que se abra una mesa de diálogo, la cual, pues el día de ayer y hoy se están ya llevando a cabo las mesas de diálogo, por eso continuamos, lo cual es bien diferente a lo que es una huelga, es un paro de labores, entonces aquí nosotros estamos únicamente reunidos buscando mesas de diálogo, las cuales ahorita se han empezado a abrir”.

Tienen frenadas las actividades, pues la mayoría de los residentes están en Asamblea, pero están cuidando únicamente áreas críticas o situaciones críticas “estamos apoyando junto con los adscritos y algunas otras especialidades”.

Hasta el momento las autoridades de enseñanza se solidarizaron con ellos, y ahora las de IMSS-Bienestar y de Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, les pidieron que manifestaran las necesidades que tienen “aunque no es algo que nos competa realizar, haremos la lista de insumos, porque eso son cuestiones administrativas, pero pues vamos a empezar para poder acelerar los procesos. La lista es muy larga”.

Entre las demandas que tienen es que el hospital cuente con los medicamentos necesarios para cirugías, para diagnósticos, prácticamente los insumos necesarios en un nosocomio “llegó un punto en el que ya esto, era insostenible porque ya no podemos prestar el apoyo de los familiares, hay muchas carencias y eso desde luego que los estudiantes pues decidiéramos irnos a asamblea para que la sociedad viera lo que está pasando en el hospital”.

Son cerca de 350 residentes los que se encuentran demandando atención financiera y administrativa para el nosocomio “estamos alzando la voz por los pacientes que llegan para atención médica, operaciones quirúrgicas, de urgencias, pediátricos, ginecológicos o de atenciones de Medicina Interna y a otras especialidades, incluso llámese la dermatología, oftalmología, patología, también neurología prácticamente todo”.

“No están solos”: IMSS - Bienestar

La insuficiencia de insumos y medicamentos en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” obedece a temas de compras consolidadas de farmacia, reconoció el delegado del IMSS-Bienestar en San Luis Potosí, Daniel Acosta Díaz de León, quien acudió a las instalaciones junto con Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios Estatales de Salud, SES, para hacer entrega de algunas cajas de medicamentos para laboratorio que les estaban haciendo falta.

“Con esta dotación vamos a ver para no parar y que se siga abasteciendo para que se siga pensando en los pacientes, pensar en la persona que está en la cama, tiene que ser atendida como debe de ser, con el profesionalismo de los médicos residentes o de los médicos adscritos”.

A la parte médica se les indicó que no están solos en esta crisis que denunciaron, “estamos en conjunto, trabajando IMSS-Bienestar, Servicios de Salud, para poder hacer realidad esa atención a los pacientes”.

No informaron sobre cuánto medicamento llevaron, pero argumentaron que llevaron medicinas para laboratorio, aunque previamente el fin de semana ya habían llevado insumos de curación, esperan aún una lista con los medicamentos que les hacen falta a los doctores que operan y dan consulta en este centro médico.

Fue el gobierno del Estado de San Luis Potosí, quien asumió este tema y no el gobierno federal, ya que el responsable del IMSS-Bienestar en la entidad potosina, recordó que este problema se suscitó por una compra consolidada a nivel nacional “se hizo la compra para 2023-2024 y va atrasado el aporte, en la última parte de 2024 por eso se vio esta bajada, el tipo de medicamentos son de todos, se está buscando que no haya ningún tipo de desabasto, falta en laboratorio, estamos priorizando que no se quede sin medicamentos ni reactivos de laboratorio ni material de curación del hospital para asegurar su abastecimiento, son algunos equipos médicos de patología y oftalmología, había un tema muy sensible de que había varios meses de muestras sin procesar”.

Se argumentó que se está haciendo un esfuerzo aunque junto con el Hospital Central son 318 unidades médicas, las que comprenden todo el sistema de salud para población que no tiene ninguna derechohabiencia pueda ser atendido el Hospital Central es parte de esas unidades transferidas sí y existe un proyecto si ustedes recuerdan se hizo una compra consolidada para 2023 y 2024.

Se está buscando que la transición de los servicios sanitarios estatales al ámbito federal se haga bajo un buen enrique de autoridades, armonizar y limitar tiempos “que nos haga ser eficientes en la entrega de los materiales de los recursos de los medicamentos de todo lo que se necesite. Vemos cómo ajustamos filas. Nosotros estamos para resolverla y el paciente lo único que tiene que sentir es que lo estamos atendiendo el médico que tiene los insumos para trabajar, ese es el éxito de este sistema de salud, el poder armonizar, limitar tiempos, por supuesto es algo a lo que se va encaminando que nos vamos inclinando y a lo mejor por ahí tenemos algunas trabas, pero estamos listos para enfrentarlas y para poder solucionarlo como se debe”.

Por su parte los médicos residentes informaron que continuarán en asamblea, hasta que se firme una minuta donde se constate que ya hay medicamentos para trabajar.

Positiva, la respuesta del gobierno estatal: diputado

La respuesta inmediata del gobierno del estado ante la crisis que vive el Hospital Central, es positiva y permitirá a los usuarios ser atendidos y tener un servicio de calidad, dijo el diputado Luis Fernando Gámez Macías.

El Hospital Central depende del Gobierno Federal, ya que no es una responsabilidad que tenga el Gobierno del Estado, pero no por ello se mantiene ajeno a la problemática.

Es importante el anuncio que hizo el mandatario estatal Gallardo Cardona, de que no se ha quedado de brazos cruzados y realiza las gestiones ante las instancias correspondientes, para que se surta lo necesario y se canalicen los recursos suficientes, a fin de que la gente no se quede sin la atención y el medicamento que necesita, expuso.

De ser necesario, el Gobierno del Estado usará recursos propios para hacer frente a la situación y eso habla de una responsabilidad social muy importante, porque las personas que acuden al Hospital Central, "Dr. Ignacio Morones Prieto", deben recibir lo que necesitan.

Ante situaciones de emergencia como esta, es muy importante que el Ejecutivo estatal haya respondido con el compromiso de intervenir en busca de una solución, ya que a las personas que acuden a recibir atención médica, lo que les importa es que haya lo necesario para recibir una atención integral.

El diputado Gámez Macías manifestó que la atención a la salud es una de las prioridades de la actual administración gubernamental y por ello, es que se ha hecho el anuncio del gobernador de intervenir para que el Hospital Central funcione como debe ser, además de esperar a que el IMSS-Bienestar hago lo propio, ya que está bajo su responsabilidad.