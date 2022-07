Entregan becas en efectivo a Adultos Mayores y Madres Solteras en Soledad

“Yo tengo familia, pero no recibo su apoyo, se aprovechan y parece que los hijos solo están para fregarnos, por eso cuido mis centavitos” fue el testimonio de Esperanza Castro, adulta mayor, beneficiaria del programa Becas en efectivo a Adultos Mayores y Madres Solteras, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí que se localiza en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Lugar en donde desde temprana hora, tanto madres solteras, como adultos mayores, se dieron cita para recibir este apoyo, que se entrega de manera bimestral, consistente en tres mil pesos, y aunque tuvieron que esperar un par de horas, las y los beneficiarios, consideran que es tiempo bien invertido.

Y es que de acuerdo a Esperanza, el recurso que les otorgan, les permite comprar cosas que llegan a necesitar, que puede ser desde comida, hasta algún medicamento que requieren, por lo que el tiempo que tiene que pasar formada, lo ve como una inversión, que le beneficia.

En tanto David Rodríguez, quien también es beneficiario del programa, dijo que por salud ya no pudo trabajar, lo que complica su situación económica, porque tiene una esposa enferma, a la que le hacen diálisis cada tercer día, lo que lo obliga a gastar en taxis y medicamentos, entonces cualquier ayuda que reciba, es bienvenida.

“Son buenos los apoyos que están brindando, yo ya no pude trabajar por un tema de salud, a mi señora le hacen hemodiálisis tres veces por semana, y tengo que tomar taxi, el gasto para mi esta pesado y esto me ayuda, es una bendición todo el apoyo que me puedan dar” dijo a El Sol de San Luis.

Finalmente Carlos Martínez también coincidió en que vale la espera por recibir un beneficio, porque los adultos mayores son un sector vulnerable, que requieren más apoyo como esta beca que otorga la autoridad estatal, indicando además que el trato que se está recibiendo, es bueno.

Otro sector de la población que también recibieron sus apoyos, fue el de las madres solteras, que de igual forma, desde temprana hora estuvieron formadas, algunas incluso acompañadas de sus hijas e hijos.