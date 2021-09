Entrega FGE constancias de curso de "Rendición de cuentas y registro del delito"

SLP. - La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) realizó la entrega de constancias a 13 servidores públicos pertenecientes a la institución de procuración de justicia, mismos que participaron y aprobaron el curso “Rendición de Cuentas y Registro del Delito”, impartido por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Durante el evento, el Fiscal General del Estado Federico Garza Herrera agradeció a la organización civil su disposición para coadyuvar en la profesionalización del personal, recordando que esto fue un compromiso establecido en el convenio de colaboración firmado en agosto de 2020.

Cortesía | Fiscalía General del Estado

“Muchas gracias a Observatorio Nacional Ciudadano, por el apoyo que han brindado a esta Fiscalía, haciendo votos para que los profesionistas que obtuvieron su constancia, apliquen su conocimiento en su área de trabajo”, indicó.

Por su parte, Francisco Rivas Rodríguez, Director General del ONC resaltó la disponibilidad y apertura, tanto del titular de la institución, así como de su personal operativo para trabajar en conjunto, asegurando que este modelo podrá sentar las bases para proyectos futuros y modelos que podrán ser replicados en varios países del mundo.

Cortesía | Fiscalía General del Estado

“Es común que se hable de cooperación entre autoridades y ciudadanos, la realidad es que es muy difícil que suceda. Por lo general las autoridades se cierran en sí mismas, no permiten la colaboración, no permiten el acompañamiento, no permiten que las organizaciones conozcan a detalle su trabajo y en el caso de la Fiscalía de San Luis Potosí tenemos un ejemplo de buena cooperación, de transparencia y rendición de cuentas”, comentó.

Esta capacitación fue dirigida al personal sustantivo de la FGESLP de las áreas de Vicefiscalía, Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos y la Dirección General de Política de Persecución Penal.

Las organizaciones involucradas refrendaron su compromiso de colaboración para poder seguir cooperando de la mano y combatir la corrupción, para abatir la impunidad, para mejorar la redición de cuentas, el estado de derecho y la cultura de la legalidad en México y por su puesto en San Luis Potosí.

¿Qué mas ha pasado en San Luis Potosí? entérate de más noticias con nosotros; haz click aquí