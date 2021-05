Entre tristeza y alegría, potosinos vistan tumbas de sus madres

Miles se aglutinaron en el cementerio de El Morro ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez para visitar a sus madres en la conmemoración del Día de la Madre. Muchos acudieron con tristeza tras no tener cerca a su ser querido y otros contentos porque después de un año se les permitió el acceso a las instalaciones.

Desde las 9 de la mañana comenzaron a llegar a este lugar, cargados de flores, arreglos, utensilios de limpieza, y uno que otro metía de contrabando algún objeto o alimento que le gustará en vida a estas personas que ya trascendieron.

La puerta principal del cementerio estaba retacada de hombres y mujeres que buscaban accesar al lugar, desde el inicio eran interceptados por personal del cementerio para revisión de las medidas sanitarias, si no traían cubrebocas no entraban; además se les tomaba la temperatura.

No permitían el acceso a personas de la tercera edad ni a niños menores de 12 años, motivo por el cual muchas familias dejaban encargados a los pequeños a las afueras del cementerio, ahí se escuchaba un lloradero porque se sentían solos, abandonados y temerosos.

La fila al cementerio era larguísima, le daba la vuelta a las instalaciones, el motivo principal era que desde el arranque de la pandemia no habían permitido el ingreso de personas. Sólo se estaban recibiendo grupos de ocho cuando acudían a enterrar a algún difunto.

En la puerta principal donde se hacía una especie de cuello de botella, la gente se conformaba con el personal del cementerio porque referían que eran muy estrictas sus condiciones para entrar al sitio y hasta se les escuchaba decir que así se debería obligar con restricciones a los antros de la ciudad al momento de abrir estos espacios.

Luego de que San Luis Potosí pasó al semáforo verde de riesgo epidémico por covid-19 se permitió el acceso de 9 de la mañana a 2 de la tarde, por ese motivo muchos aprovecharon el momento, ya que no se sabe cuando se vuelva a dar esta apertura.

Los que hicieron su agosto este día fueron los vendedores de flores que se apersonaron a las afueras de este panteón y ahí exageraban con los precios motivo por el cual muchos prefirieron no comprar nada. A otros no les importaran los costos y también llenaban los establecimientos esperando conseguir sus ramos.

"Vine a ver a mi mamá que falleció hace 11 años. Ahorita hay una larga fila, no importa lo que tengamos que pasar, porque ya teníamos mucho que no abrían. Las medidas de seguridad que pidieron, no las están respetando, hay gente mayor y adultos y mucha gente está enojada porque a unos no los dejan entrar y a otros sí. Vengo acompañada con mi pareja" dijo Perla una joven mujer de Soledad de Graciano Sánchez.

"Vine a visitar a mi mamá. Ella falleció el 26 de febrero de este año, no estoy de acuerdo con las medidas de sanidad, porque son cosas muy estrictas y pues es un día muy especial y queremos ver a nuestra madrecita. Hoy que se celebra el día de las madres estoy viviendo este día muy triste, pero la vida tiene que seguir y aquí estamos con ella" dijo el señor Martín Zúñiga.

"Vine a ver a mi mamá. Ella falleció el 23 de enero de este año, falleció de un coma diabético, están muy malas medidas sanitarias porque ya entramos en semáforo verde y deberían dejar entrar a todo mundo, porque hoy es una fecha especial y además porque el año pasado no pudimos venir porque no nos dejaban entrar. Este año es muy difícil porque murió mi madre y está la pandemia, lo estoy viviendo muy mal porque a parte, hace 3 años enteré a mi papá aquí mismo y si es muy mal momento, vengo acompañada de mi esposo y mi hija quienes me dan fuerzas para echarle ganas y salir adelante", dijo Ana Laura Castro Carrera de las terceras.

"Venimos a ver a mi mamá muy contentos, porque ya podemos venir y de perdido venir a dejarle sus flores, ella falleció hace 11 años y desde hace un año que no veníamos porque no nos dejaban pasar, hoy es un día triste por ser día de las madres y ya estamos contentos porque venimos aunque sea a dejarle las flores, hay un poco de aglomeración, me sorprendí de las filas largas pero va avanzando la fila", dijo la señora Norma.