Entre flores, lágrimas y porras despiden a la alcaldesa Erika Briones

La alcaldesa Erika Briones, realizó el último recorrido por las calles de Villa de Reyes, un municipio en el que fue la primera mujer en tener el cargo y que la despidió entre flores, lágrimas y porras, luego de perder la vida en un accidente automovilístico, ocurrido en el periférico poniente.

En el cual también murieron dos de sus escoltas, Iván del Ángel Ramos, oriundo de Tamuin, así como Bonifacio Pérez Cruz, elemento de la Dirección de Seguridad pública Municipal, quien fue despedido junto con la alcaldesa, a quien llamaba “La Jefa”.

La misa de cuerpo presente, fue en la iglesia de San Francisco, ubicada en la plaza principal de Villa de Reyes, lugar que resultó insuficiente, por la enorme cantidad de gente que se dio cita para despedir a la alcaldesa, por lo que incluso el atrio, lució repleto.

Al término de la homilia, habitantes de Villa de Reyes tomaron la palabra para hablar del apoyo que otorgó a la gente “Ella nos dio cariño, apoyo económico, moral, ella se acaba de ir con Dios nuestro Señor, todos tenemos un inicio y un final, pero es muy triste la partida de esta gran mujer, con un corazón enorme, dispuesta a ayudar a todos”.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la plaza principal, en donde por parte del ayuntamiento, se le ofreció un homenaje póstumo, en el que se destacó el cariño que le tenían los villareyenses, gracias al apoyo que ofreció a la ciudadanía, así como su carrera política.

En el evento estuvo presente el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien dijo que no solo Villa de Reyes está de luto, sino todo el estado “Hoy sin lugar a dudas no solo Villa de Reyes esta de luto, también Soledad y el estado de San Luis Potosí, no cabe duda que es una gran perdida para todas y todos, se nos adelantó poco, pero vamos a reencontrarnos con ella, le damos la condolencia a este pueblo, no hay palabras para externar la tristeza que sentimos” dijo el mandatario.

Erika Briones Pérez tenía 41 años, era licenciada en Empresas Turísticas y su carrera política comenzó en 2005, en el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, en donde se desempeñó en diferentes puestos, incluyendo una regiduria.

Siempre formando parte de las filas del Partido de la Revolución Democrática, del cual llegó a ser presidenta estatal, también fue diputada federal por el II Distrito y en 2018, fue la primera mujer elegida como presidenta municipal de Villa de Reyes, cargo que logró refrendar en 2021, cuando fue reelegida, un periodo del cual solo pudo cumplir un año.

Además del gobernador Ricardo Gallardo y su esposa, Ruth González Silva, también estuvieron presentes otros funcionarios estatales como J. Guadalupe Torres Sánchez, Secretario General de Gobierno, Juan Ignacio Segura Morquecho, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Juan Carlos Torres, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, además de la presidenta del Congreso del Estado Aranzazu Puente y legisladores como Bernarda Reyes, Alejandro Leal, Edmundo Torrescano y Mauricio Konishi.

También se hicieron presentes alcaldes de distintos municipios, como Soledad de Graciano Sánchez, de Real de Catorce, así como Cerritos y Tierra Nueva, entre otros.

Al término del homenaje, el cuerpo de Erika Briones, fue trasladado a la capital potosina, para ser sepultado.