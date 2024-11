Entre claroscuros, resultados de El Buen Fin en SLP

Luego de que se llevó a cabo la 14 Edición de El Buen Fin del 15 al 18 de noviembre, Alejandro Espinosa Abaroa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y de Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que mientras a los establecimientos ubicados en el Centro Histórico y plazas comerciales “les fue muy bien”, no ocurrió lo mismo en otras zonas.

De esta manera, el repunte en comensales fue de alrededor de un 30%, mientras que lo esperado era un alza de 50%, “incluso en lo particular vi las tiendas no tan llenas como otros años”, lo cual atribuyó a que hay menos circulante, y que gracias a las ventas en línea los clientes ya no tienen que salir de casa.

Por separado, Fernando Díaz de León Hernández, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), señaló que si bien, aún se realizan los cálculos precisos del resultado de El Buen Fin, se tuvo alrededor de un 8% más ventas que el año pasado, por lo que consideró que se logró la meta, “consideramos que se logró el objetivo de esta fiesta comercial, comercios y empresas de servicios estuvieron ofertando diversos artículos con promociones”.

En ese sentido, indicó que los productos más comercializados fueron las pantallas, celulares, electrodomésticos, ropa y calzado, sin embargo también hubo promociones en restaurantes, hoteles, aerolíneas y otros servicios con descuentos o en venta a meses sin intereses, entre otros beneficios.

Manifestó que alrededor del 25% de las ventas de El Buen Fin se realizaron en línea, y el 75% restante en tiendas físicas, por lo que “es algo en lo que debemos seguir trabajando para capacitar en el tema digital a los afiliados y puedan comercializar sus productos hacia otras partes y modernicen sus negocios, que no queden en desventaja”, sobre todo al considerar que ya se acerca la temporada navideña que también es importante, y en la cual se espera que las ventas sean por lo menos un 8 o 10% mayores que el año pasado.