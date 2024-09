Enrique Ortiz se declara “diputado sin partido” en el Congreso de SLP

El ex presidente municipal de San Martín Chachicuautla Marcelino Rivera debe aclarar y responder a los señalamientos de malversación de recursos públicos, en lugar de defender la curul, dijo el diputado Enrique Ortiz.

“La malversación de recursos es algo muy delicado, todo esto ahorita está muy penado, incluso se puede convertir en un tema penal, por ello ojalá se aclare, -Marcelino- tuvo 10 años y no lo ha hecho, ojalá tenga oportunidad y lo aclare en vez de estar defendiendo la curul”.

Añadió que “Marcelino Rivera y el PAN han estado por ahí tomando acciones juntos, están en todo su derecho. Ellos tienen que tocar o recurrir a las instancias indicadas para exigir o tratar de que se cumplan los derechos que él menciona que tiene vigentes”.

Sobre la posibilidad de que renuncie a su militancia en el PAN, el legislador Enrique Ortiz dijo que “todo me cayó de sorpresa. De entrada, no he recibido alguna cortesía ni de la presidenta –Verónica Rodríguez ni del representante del grupo parlamentario –Rubén Guajardo-, por eso decidí declararme diputado sin partido”.

“No me sentí identificado con la dirigencia ni con los representantes actualmente que están, tengo 15 años de panista y no sé por qué he recibido este trato. Sin embargo, lo estoy valorando, estar sin partido me sirve para poder trabajar de cerca con todas las bancadas y poder generar cosas en beneficio de San Luis y de la ciudadanía”.

El diputado Enrique Ortiz señaló que “estoy tomando nota de algunas iniciativas junto con mi equipo. Las estamos analizando, lo prudente es abordarlas, estudiarlas, y dar un posicionamiento referente a todo lo pendiente que hay en el rezago del trabajo legislativo”.