Enrique Galindo presentó a 28 miembros de su “nuevo” gabinete

El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, presentó este viernes su nuevo gabinete para el trienio 2024-2027, el cual incluye tanto cambios en algunas direcciones como el reciclaje de varios funcionarios de la administración anterior.

Durante la presentación, Galindo Ceballos destacó que su equipo de trabajo fue seleccionado bajo el criterio de elegir los mejores perfiles para cada área y subrayó la importancia de la rendición de cuentas ante los habitantes de la ciudad.

El nuevo gabinete está compuesto por funcionarios con perfiles diversos, algunos provenientes de la administración anterior y otros que han sido promovidos o designados para nuevas responsabilidades.

Entre los nombres que destacan en este equipo se encuentran:

Fernando Chávez Méndez, secretario general

Estela Arriaga, presidenta del DIF

Francisco Gómez, tesorero

Gabriela López y López, contralora

Salvador Moreno, oficial Mayor

María Fernanda López, secretaria Técnica

Palmira Flores, directora de Asuntos Indígenas

Antonio Villa, secretario de Seguridad Pública

Edmundo Torrescano, secretario del Bienestar

Jessica Albarrán, directora del DIF

Jorge Hernández Delgadillo, director de Desarrollo Urbano y Catastro

Daniel de la Llera, director de Cultura

Claudia Peralta, directora de Turismo

Eustorgio Chávez, director de Obras Públicas

Martha Orta, directora de la Instancia de las Mujeres

Christian Azuara, director de Servicios Municipales

Luis Fernando Alonso, director de Deporte Municipal

Ángeles Rodríguez, titular de Catastro

Jaime Mendieta, director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos.

Joel Ramírez Díaz, secretario de Educación

José Ángel de la Vega Pineda, director de Comercio

Corina Toro Reyna, directora de Desarrollo Económico.

Jaime Uriel Waldo Luna, delegado de Bocas.

Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, delegada de La Pila.

Eva María Flores Ríos, directora de Atención Ciudadana.

Claudia Fierro Garibay, directora de Servicios Médicos.

Nancy Fernández Casillas, directora de Innovación Tecnológica.

Gabriela Guadalupe Flores Govea, secretaria de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Gerardo Aldaco y Martín Juárez Córdova - Mencionados como parte del equipo, aunque sus cargos no fueron especificados aún.

Galindo Ceballos enfatizó la importancia de la transparencia y el compromiso de su gabinete para lograr resultados efectivos en beneficio de la comunidad. Aseguró que los funcionarios deben estar disponibles en todo momento, incluidos fines de semana y días festivos, para atender las necesidades urgentes de los ciudadanos.

Además, el presidente municipal destacó que uno de los principales ejes de su gobierno será la promoción de la familia y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, dos temas que estarán al centro de las políticas públicas de esta administración.

En cuanto a los cambios específicos en las direcciones, Galindo Ceballos explicó que estos ajustes responden a la necesidad de obtener mejores resultados y a la búsqueda constante de optimizar la gestión del gobierno municipal.

“Mi visión como alcalde es encontrar el mejor perfil para el área que corresponda, pero también tiene un alto grado de compromiso con la ciudad. Es decir el que sí esté dispuesto a trabajar la hora extra el domingo, el sábado, para mí eso es importantísimo, que puedan dedicar más tiempo porque eso habla del grado de compromiso que ellos deben de tener con la ciudad y con la gente”.

El alcalde también subrayó que cada miembro del gabinete no solo es responsable de su área específica, sino que, en una administración transversal, también debe actuar como un gestor en todas las cuestiones que atañen al municipio.

Finalmente, el presidente municipal expresó su confianza en que este nuevo equipo pueda dar los resultados esperados, pero advirtió que si no cumplen con las expectativas, no dudará en realizar los cambios necesarios.

“Te puedes equivocar al nombrar, pero no te puedes equivocar si falla y lo debes de cambiar, a lo largo de tres años, y ese cambio se dice justo y en eso no me mido”.