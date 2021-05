Enrique Galindo presenta a los integrantes de la Vocería de la Coalición Sí por San Luis Potosí

Este lunes Enrique Galindo Ceballos, candidato a la presidencia municipal por la Coalición Sí por San Luis Potosí presentó a los representantes de cada uno de los partidos políticos que integran la coalición PRI-PAN-PRD-PCP, mismos que conformarán la vocería de la campaña para la Alcaldía.

Ellos son: Evangelina Morales, por el Partido Conciencia Popular; Guadalupe Almaguer Pardo, por el Partido de la Revolución Democrática; Ángel Castillo Torres, por el Partido Revolucionario Institucional y Francisco Javier Salazar Sáenz, por el Partido Acción Nacional. Ellos y ellas son personas con autoridad en sus partidos, y conocimientos suficientes para mantener el flujo de comunicación e información tanto con los medios de comunicación, como con la ciudadanía, por eso fueron designados para tal fin.

En rueda de prensa explicó que el primer objetivo de formalizar esta vocería es "darle más voz, más fuerza a la campaña". Agregó que la Coalición ha funcionado muy bien, y se ha adaptado a un proceso electoral muy diferente e interesante, donde lo más importante es comunicar todas las acciones de campaña. Pero también informar cómo se va avanzando y cómo están participando las diferentes fuerzas que integran la Coalición.

Dijo que es muy importante la cobertura de los medios de comunicación, y que tengan acceso a toda la información que se genera, que no se quede únicamente en el candidato, sino que tenga participación de los partidos políticos que respaldan la candidatura. Es por eso que cada uno de los presidentes de estos partidos acreditaron a sus representantes, para que puedan opinar, intervenir y explicar la participación de cada uno de ellos.

Dijo que, en el caso particular de Guadalupe Almaguer, quien además es candidata a diputada local de Representación Proporcional, ella le dará la perspectiva de género a esta información. Pero, en general, manifestó su confianza en que tanto la señora Evangelina Morales, como Guadalupe Almaguer, Ángel Castillo y Francisco Salazar, pueden opinar y expresarse con libertad sobre la agenda de la campaña en el ámbito municipal, en un ánimo y responsabilidad de transparencia.

Inseguridad, agua y movilidad, los tres grandes problemas que atenderemos

Producto de las cinco horas diarias de recorrido y visitas a las diferentes colonias de la ciudad y el área rural, Enrique Galindo Ceballos candidato a la presidencia municipal por la Coalición Sí por San Luis Potosí, dijo que han identificado tres problemáticas como las que más aquejan a la población potosina: la inseguridad, el abasto de agua potable y la movilidad en todas las zonas de la ciudad, en las cuales “me enfocaré y atenderemos de manera decisiva en el próximo gobierno municipal”.

Al realizar un balance de su campaña por la presidencia municipal, a un mes de haber iniciado, en conferencia de prensa ante los medios de comunicación y los integrantes de la vocería de la coalición, señaló que la inseguridad que padecen los y las ciudadanas es transversal y se registra lo mismo en las colonias populares como en las de clase alta y es común tanto a las zonas urbanas como al área rural. Pero, particularmente, hay un problema de inseguridad que afecta a las mujeres, hay un déficit de atención a la violencia que sufren en su día a día, tanto en la calle como en sus hogares. "Es un tema muy fuerte y muy sensible que tenemos documentado y que atenderemos puntualmente".

Agregó que todo esto se ha expresado no solo en las calles y actos, sino en los foros de consulta que se han realizado con la sociedad civil organizada, los especialistas y el sector privado. Dijo que es fundamental y no se está haciendo en otras campañas, hay que acercarse y conocer "cuáles son los planteamientos por los que debe pasar esta ciudad para su desarrollo y crecimiento". Hasta ahorita se han realizado dos foros, pero siguen temas interesantes como: servicios municipales, y la próxima semana toca el foro sobre seguridad.

El problema del agua, no es tan transversal, pero también está presente en todo el municipio, a veces con diferentes matices: desde la ausencia total, en la que está aproximadamente el 35% de la población; o quienes tienen poca, pero a veces contaminada, cobros excesivos, necesidad de pipas, pozos descompuestos o fugas, entre otros. Es un requerimiento casi generalizado, y no podemos olvidar que es un derecho humano.

Dijo que la movilidad no es solo un tema de tráfico, sino de calidad de vida, porque se pierde tiempo en los traslados. Y que ya no solo afecta en horas pico hacia la zona industrial, sino que ya afecta a toda la ciudadanía y se ha vuelto un problema importante en la agenda pública.

Los representantes de los medios de comunicación cuestionaron sobre los impactos de la pandemia por Covid en las campañas, a lo que Enrique Galindo respondió que ha sido una sorpresa para él que la gente está saliendo y participando, sin rechazo; sin embargo, su mayor preocupación es para el día de la jornada electoral, "que la votación se vea afectada. Si de por sí las elecciones intermedias son de baja participación, creo que debemos seguir impulsando esa cultura de salir a votar, a ejercer ese derecho libre, soberano y secreto, pero no dejar de votar".

Respecto de las encuestas, respondió a pregunta expresa que hay que seguir trabajando, porque si bien hay algunas que lo favorecen, está consciente de que son únicamente fotografías de un momento determinado, "en la campaña no nos confiamos y redoblamos los esfuerzos por mantener el mayor acercamiento con los y las ciudadanas. Siempre me he manifestado por una campaña de propuestas, creo que eso es lo que se refleja en las encuestas", destacó.

En otro tema, hizo un llamado respetuoso al Alcalde interino, Alfredo Lujambio Cataño y sus directores de área para que se conduzcan con seriedad. "Los trabajadores del ayuntamiento tienen derecho a ejercer su libertad ciudadana", dijo que no es justo que a ningún ciudadano se le coarte su derecho a simpatizar con el partido que más le convenza, porque en caso de estar tratando de influir o de utilizar recursos públicos para favorecer campañas, estará incurriendo en un delito electoral.

También aclaró que su campaña ha tenido como base los recorridos y caminatas, y las reuniones a las que ha acudido han sido por invitación, por lo que no está cerca de llegar al límite de los topes de gastos de campaña. Lo poco que se ha gastado se ha destinado a espectaculares y flayers. Pero, en todo caso, es la autoridad electoral la que está observando el cumplimiento de la norma. Lo mismo que, en el caso de las denuncias por inseguridad dentro de las campañas, dijo que quien se puede pronunciar al respecto es la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, que es la que recibe las denuncias.