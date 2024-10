Enrique Galindo no descarta dejar el PRI; "si no me quieren juntar, que no me junten"

El alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos reiteró seguir siendo priísta “de un PRI que no me gusta”, pero no descartó ir a otro partidos a los que ha sido invitado, como “mis amigos de Morena, mis amigos del Verde, mis amigos del PAN que fueron los primeros en invitarme a afiliarme…”.

Indicó estar “muy cerrado” con la coalición PAN-PRD y “si el PRI no me quiere juntar que no me junte, no pasada nada”, y agregó: “Ese PRI no es de ellos, es de todos, es de muchos”.

Galindo Ceballos dijo coincidir con la postura de la senadora Cyinthia López Castro, quien la víspera anunció su separación del PRI. “La senadora esgrimió los mismos argumentos que yo he dicho, no es el PRI con el que crecimos, y que conste que no la conozco, no he platicado con ella”.

“…Es un sentimiento que los priístas tenemos, que no es el PRI en el que nos formamos, institucional, cuidadoso y políticamente respetuoso”.

Comentó que actualmente está concentrado en gobernar, en administrar la ciudad, y una vez que analice las cosas lo compartirá en su momento. “Yo primero quiero gobernar, quiero dedicarle todo el tiempo a esto, todos los días estamos teniendo eventos importantes de arranque de gobierno, estamos en el día 24 del Día de Talacha de los primeros cien días; me ocupo de gobernar, y ya luego hablaremos de grilla…”.

Por otra parte, al ser interrogado sobre la posibilidad de recortes de personal al interior del Ayuntamiento, indicó que no hay necesidad de ello. “Hay ajustes de gente que entra y sale, pero no recortes masivos”.

Sin embargo, confesó que dio una indicación a la Oficialía Mayor para reducir el gasto corriente entre un 10 y 15 por ciento, lo que dejaría recursos por al menos 180 millones de pesos para destinarlos a obra pública.

“A las trabajadoras y trabajadores les ha ido bien en los últimos tres años, se beneficiaron con los aumentos salariales que no habían tenido en tres años; les aumentaban el seis por ciento en tres años, y yo les aumenté el 16 o 18 por ciento a lo largo de tres años, les mantuve su seguro médico vigente, seguro de vida, aumentos garantizados y jubilamos a 408 personas dentro del marco legal”, detalló al citar los compromisos de justicia laboral que estableció desde el inicio.