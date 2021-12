Enfermero del hospital general Carlos Diez Gutiérrez del ISSSTE denuncia despido injustificado

José Martín Castro Mata, enfermero del hospital general Carlos Diez Gutiérrez del ISSSTE, denunció haber sido despedido injustificadamente al igual que muchos otros trabajadores que actualmente tienen demandada a la institución. Lo anterior ocurrió a pesar de que es personal de primera línea de batalla contra el Covid-19.

El quejoso narra que recientemente fue engañado para poder firmar su baja, para beneficiar a otros trabajadores que no tienen los mismos méritos que él y que ni siquiera han trabajado continuamente en la institución.

Desde el año de 2017 a la fecha se ha desempeñado como personal suplente del hospital general del ISSSTE delegación San Luis Potosí, cuenta con el interinato INSABI, como enfermero especialista, y recientemente decidió impugnar a dos de sus compañeros debido a que ni siquiera habían laborado por mucho tiempo en la institución pero les dieron una base laboral "llevo cuatro años laborando en la institución y estas personas que yo les impugne solo me ganaban por antigüedad, pero no me ganaban en relación a las horas laborales, ya que ellos sólo trabajaron una o tres veces máximo al año mientras que yo estuve de guardia todo este tiempo, hay una enfermera que solamente trabajó una vez en el instituto y ya le dieron la base, yo he tenido mi guardia fija y no he dejado de ir, incluso soy personal del primera línea de batalla contra el covid".

Explica que el pasado miércoles fue convocado por la Bolsa de Trabajo del ISSSTE -que es la instancia encargada de dar las bases-, para recoger una hoja de referendo que tienen que firmar cada seis meses para corroborar que están laborando en la institución, sin embargo ahí se percata que era un engaño y comenzaron a maltratarlo.

Ahí, Ignacia Villarreal, subcomisionada de la Bolsa de Trabajo, le refirió que lo estaban dando de baja por presuntas quejas en su contra emitidas por sus compañeros de trabajo, sin embargo manifiesta que no se le mostró ni sé identificó ninguna de ellas, de manera oficial, pidió que legalmente se le demostrará que había quejas de el personal médico, pero no existe ninguna ya que afirma su comportamiento ha sido intachable.

A su consideración, se le despidió porque impugnó las dos bases de sus compañeros "yo no he robado a nadie, no le he mentido a nadie, no le he faltado el respeto a nadie, entonces ellos lo hacen en venganza a que yo realice el proceso de impugnación, ellos dicen que tienen quejas y no me enseñaron ninguna falta administrativa, ni falta de atención por mis superiores, por eso se trata de un despido injustificado, que no solamente a mí me están haciendo sino a muchos trabajadores sobre todo del municipio de Ciudad Valles".

Por esta situación, acudió a denunciar los hechos a la Ciudad de México en donde espera que el Sindicato de trabajadores del ISSSTE tomen cartas en el asunto, y seguirá acudiendo hacia esta instancia ya que considera que en San Luis Potosí no encontrará justicia, ya que incluso las impugnaciones que ha sometido ni siquiera han tenido eco en el ámbito local.