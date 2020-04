Enfermera denuncia contagio por negligencia

A través de sus redes sociales, una enfermera que pertenece a Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, de nombre Teresa González Villegas, aseveró que debido a que no le dieron gel antibacterial, cubrebocas y guantes en ese organismo sanitario, se contagió de COVID-19.

Además de denunciar esta negligencia del nosocomio que se convertirá en receptor de enfermos de Covid-19, comenta que por la enfermedad que atraviesa se ha convertido en víctima de agresiones y discriminación por parte de sus vecinos.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Local Potosinos le ruegan al Niño Doctor que los proteja

Aunque no explica si es personal sindicalizado o de outsorcing, si menciona que en reiteradas ocasiones solicitó al titular del Hospital Cental, Francisco Alcocer que protegiera al personal con el equipo adecuado, pero se lo negaron.

Cuando ella, reportó contar con dolor de cuerpo y garganta, le hicieron caso omiso, 12 días después se les informó que el infectólogo los iba a revisar y a ella por tener síntomas, la examinó un día antes y le mandaron hacer la respectiva prueba que salió positiva. Tampoco detalló cómo fue que se enfermó.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Local Cepa de Coronavirus podría seguir mutando

Antes de que se confirmara su diagnóstico, recibía discriminación y hasta agresiones por parte de sus vecinos, incluso a ella y a su familia, les prohibieron la entrada a las tiendas de abarrotes para abastecerse de insumos.

“Es difícil porque pedí insumos para mi protección y no me los quisieron dar, y después de 12 días di positivo, después de que se dignaron a revisarme y ahora resulta de tengo que estar de nuevo en aislamiento y tener las precauciones más exageradas porque soy positiva, tengo incertidumbre por mi familia porque mi esposo es diabético e hipertenso, es una persona de alto riesgo”.

Local Personal médico vuelve a ser agredido

La que se encarga de cuidar de la salud de los potosinos, no ha sentido empatía de nadie “sufro discriminación en mi colonia, antes de saber que era positiva ya se le había negado a mi familia entrar a las tiendas y vender insumos para su alimentación, la gente nos ve mal, he sufrido mucha discriminación, esto por hacer bien mi trabajo, por seguir los protocolos y por negarnos los insumos. Me dicen que soy positivo, estoy devastada y preocupada por mi familia, los tres debemos estar en aislamiento y de por si no había salido por las agresiones y ahora no sabemos cómo vamos hacer para comer, después de todo esto que he vivido”.

Tras los hechos explicados, considera necesario hacer uso de los recursos legales y ya se prepara junto con su abogado Rodolfo Monsiváis, para defenderse de quienes le causaron un daño en estos momentos que requería de la mano amiga de los potosinos.