Encuentro de Mujeres, Brújulas en la Ciencia y el Arte; fechas, horarios y lugares de actividades

Laura Tristán, Erika Herrera, Anahí Cruz, María Vianey Ramírez, anunciaron que del 6 al 10 de marzo, llevarán a cabo el segundo “Encuentro de Mujeres, Brújulas en la Ciencia y el Arte”, donde buscan empoderar a las mujeres frente a los desafíos patriarcales, uno de ellos, que es común que las investigaciones científicas sean adjudicadas a los hombres.

Lo anterior a pesar de que el propio Instituto Mexicano de Estadística de la UNESCO, afirme que las mujeres representan el 33.3 por ciento de las plantillas de investigadores a nivel mundial. Mientras que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), documentó que en 2022 que se registraron 494 mil 753 mujeres que estudiaban algún programa relacionado a la ciencia y la tecnología.

“El objetivo es precisamente ese, porque no hay visibilización como tal, sabemos que hay trabajos científicos, que hay trabajo artístico de las mujeres, pero no se visibiliza lo suficiente, o sea se queda ahí en un laboratorio, se queda ahí en los escenarios, pero no se hace visible ante toda la ciudadanía. Entonces ese es nuestro objetivo y también que la ciudadanía precisamente sea quien participe de de estos eventos y del conocimiento de de estas dos grandes ramas del conocimiento, que es la ciencia y el arte”.

Hay estadísticas de que el 50 por ciento de los de del trabajo de los hombres es más visto que el de las mujeres y más en la ciencia “hay indicadores interesantísimos al respecto, incluso aquí en San Luis hay una investigación que hace un análisis sobre la participación de las mujeres o la incursión de las mujeres en el área científica en las ciencias exactas, particularmente y sí a nivel nacional porque tenemos este fenómeno que es el techo de cristal y el STEM que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, hay una nula participación de las mujeres en la ciencia, porque como tú sabes, tenemos siglos y siglos de historia de construcción de la ciencia o de la construcción de las instituciones que rigen este mundo”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Consideraron que destacan al género masculino en la ciencia y relegan casi siempre al género femenino en la ciencia, por eso van a tener una mesa de mujeres pioneras en la ciencia y en el arte para que cuenten todas estas adversidades por las que han atravesado para incursionar en la ciencia y específicamente en la ingeniería “nos parece importante hablar de esto, porque en México tenemos todo este rezago de la incursión en la ciencia e incluso en la educación ambiental o en la apropiación del conocimiento científico y también en el artístico estas mujeres que son ejemplos de vida estén ahí y que puedan ser escuchadas, pero no solo ser escuchadas también queremos reconocerlas”.

Señalaron que son una colectiva completamente autogestiva que quieren que las mujeres sean visibilizadas, pero además que su trabajo sea escuchado y se vea como una fuente de inspiración para otras “queremos que expresen lo que han vivido en carne propia, para que sean motivo de inspiración para algunas”.

Reconocieron que sigue habiendo discriminación contra la mujer investigadora “claro, en todos los ámbitos y quizás a lo mejor esto de de llamar, específicamente discriminación tiene muchos nombres, hay su representación del trabajo de investigación. Este es un tema muy común en las investigadoras que hablan de la sub representación de su trabajo que es firmado por hombres. Pero sí, yo creo que todas en algún momento hemos tenido o hemos vivido discriminación”.

Sostuvieron que las mujeres no se cansan de abrir brecha en la ciencia, en el arte, en la medicina, “aún tienen para dar de verdad. Esto es impresionante, aplaudible y la verdad es que este esfuerzo por reconocerlas”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Entre la programación que tendrán estos días, se destaca una charla con la bióloga Dulce Díaz, que es una Exposición de pósters de Investigación Científica y Talleres de la Ciencia que se realizará el miércoles 6 de marzo en la sala de conciertos Flavio, F. Carlos del Teatro de la Paz, un Conversatorio con Andrea Robledo sobre Maternidad en la Literatura Contemporánea escrita por mujeres en la Biblioteca Central del Estado que también será ese mismo día.

Habrá una charla con Mujeres Indígenas el próximo jueves 7 de marzo en la Biblioteca Central del Estado. Un conversatorio con Mujeres Pioneras de la Ciencia y el Arte el próximo viernes 8 de marzo. En la sala de Las Musas del Museo Leonora Carrington habrá una charla para sanar la Menarca: Resignificar la vivencia de la primera Menstruación con Leticia Yáñez y Belém Moctezuma, el próximo viernes 8 de marzo en el Centro de Rehabilitación suspiros de vida.

Un conversatorio con Mujeres Migrantes, Trabajo Digno en Casa, Migración y Derechos Laborales que se llevará a cabo el 9 de marzo en la Casa del Migrante “Monseñor Luis Morales Reyes”, un Conversatorio de Mujeres Protagonistas de la Ciencia y el Arte el sábado 9 de marzo en la Sala Del Candil en el Museo de la Máscara, en la Sierra de Álvarez se llevará a cabo un evento para dar atención a la Salud de la Niña y la Mujer, Asesoría Legal y Psicológica el domingo 10 de marzo de este 2024.