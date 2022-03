[En video] Policía Cibernética y SEFIN unen esfuerzos contra el "coyotaje"

La Policía Cibernética de San Luis Potosí y la Secretaría de Finanzas del Estado, mantienen una estrecha coordinación y comunicación, a fin de poder identificar y denunciar a aquellos perfiles que han surgido en los últimos meses en donde se agilizan trámites para la obtención de licencias de conducir y placas de circulación gratuitas, por lo que nuevamente se hace un llamado a la sociedad a no dejarse engañar por personas que estafan o solamente persiguen un fin económico.

Una de las principales “ofertas” que difunden en las redes sociales esta clase de personas son que el cliente o usuario no tiene que hace fila ni necesidad de sacar cita y piden una serie de requisitos vía inbox, las autoridades estatales no avalan la operación de “coyotes” de ahí que es importante estar atentos y no dejarse sorprender por vivales, afirmó el Director de Tecnologías en Seguridad, Leobardo Aguilar Orihuela.

Los perfiles que han surgido en la red social Facebook ofertando estos trámites que son completamente gratuitos son: “Gestoría Vehicular Campos”, “Gestoría Vehicular Centurión S.L.P.”,” Cali Motors Venta de Seminuevos”, “Diego Castillo”, “La Tiendita de Potosinas de Hoy”, “Ale González”, “Mateo Velázquez” entre otros.

La Policía Cibernética de San Luis Potosí tiene plenamente identificados y reportados dichos perfiles que están tratando de estafar a la ciudadanía, toda vez que son trámites gratuitos, la información está en manos de la Secretaría de Finanzas para que se presenten las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, expuso Aguilar Orihuela.

“No se dejen engañar ni estafar” estas personas lo que buscan el lucro, si se llega a comprobar es una actividad ilícita, el perfil que crean con la información para su difusión es para engañar y estafar porque las placas y licencias se otorgan de manera gratuita, concluyó.

