[En video] Lluvias causan estragos en la zona metropolitana

Colonias inundadas, vialidades cerradas, árboles caídos y una persona en calidad de desaparecida, es el saldo que han dejado las lluvias hasta este sábado.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, Adolfo Benavente Duque, informó que a consecuencia de las lluvias, la mañana de este sábado el nivel del río Santiago alcanzó alrededor de metro y medio de altura y los bomberos rescataron a dos trabajadores del Interapas que quedaron aislados en la presa San José, "y cuando veníamos saliendo encontramos a 16 excursionistas que también fueron auxiliados", estas personas habían ido temprano a caminar en la cortina de la presa y al bajar ya no pudieron cruzar debido a la cantidad de agua.

Cortesía | Gobierno del Estado

También durante la mañana, personal de dos estaciones de Bomberos acudieron a Palma de la Cruz y Fracción Rivera para desalojar a personas que solicitaron ayuda para salir de sus viviendas ya que se desbordó el río Santiago; las personas fueron desalojadas a una zona segura y ellas se trasladaron por su cuenta a casa de familiares.

Informó que también se desbordó el río Paisanos y causó inundaciones en Maravillas, Peñasco, el Saucito y alrededores, en algunas casas el agua alcanzó 30 o 50 centímetros de altura, además, alrededor de las 5 de la madrugada fue arrastrado un vehículo que quedó en el cruce con carretera a Zacatecas, sin embargo no ha sido localizado el automovilista, por lo que es buscado en el cauce del río.

Cortesía | Bomberos

En su caso, el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Ignacio Benavente Duque, reportó inundaciones en casas en la colonia Molinos del Rey, donde el agua alcanzó una altura de 40 centímetros; en la Privada 16 de Septiembre cayó un árbol de 5 metros sobre una camioneta, ocasionando daños materiales.

A las 8:30 de la mañana en las inmediaciones del Río Santiago, sobre Anillo Periférico, un motociclista que intentó cruzar una corriente de agua fue arrastrado y quedó sostenido por una rama de árbol, ahí fue rescatado por personal de la Unidad de Protección Civil de San Luis Potosí, Bomberos y Seguridad Pública Municipal; el hombre de 22 años fue atendido por la Cruz Roja Mexicana quien solo reportó principios de hipotermia y se le brindó atención médica y ropa seca.

Cortesía | Gobierno del Estado

En la calle Independencia esquina con calle Coronel Ontañón de la colonia Independencia, se reportó una barda con riesgo de colapso, misma que fue acordonada para evitar cualquier accidente. Asimismo, se reportan inundaciones en la colonia Pueblo Libre en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Ante el pronóstico de que continuarán las lluvias, recomiendan a la población: si viven cerca del cauce de los ríos que traten de proteger sus bienes y se retiren a un lugar seguro, no tratar de cruzar vados o arroyos, limpiar las coladeras y pozos de visita para que el agua pueda fluir, y no salir de casa si no es necesario.