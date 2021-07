[En Video] Graduados tienen fiesta agridulce por culpa de agencia de eventos

San Luis Potosí.- Estudiantes egresados de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) contrataron desde octubre de 2020 para su fiesta de graduación a la empresa AudioRent para la organización de su fiesta, cuando se llegó el día, no se cumplió ni la tercera parte del contrato, por o que acudirán a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Fueron alrededor de 1,500 invitados, entre egresados y familiares, y por cada uno solicitaron de manera anticipada 800 pesos, muchos y algunos de los graduados no alcanzaron platillos, y sin protocolos sanitarios.

“Contratamos desde el mes de octubre, nos ofrecieron bastante cosas muy buenas, y la verdad, el contrato se cumplió en una tercera parte, el sábado fue nuestra graduación, y llegamos y parecía que no iba a ver fiesta, no había mesas puestas, ni arreglos de mesas, luces, super mal”, expresó al compartir con El Sol de San Luis lo que se vivió el pasado sábado.

“No nos ofrecieron una disculpa, el evento empezó a las 9 la noche, cuando estaba contemplado a las 6 de la tarde; teníamos acordado el Club Tiro de arco en Lomas, y nos lo cambiaron a rumbo a Capulines….todos aceptamos el cambio, pero aún así, nos quedaron super mal con todo lo que estaba estipulado”, aseguró.

Entre los aspecto que no se cumplieron fue un ‘brunch’ de 18:00a 19:00 horas para los graduados, donde ellos contrataron un mariachi, “llegó el mariachi y no nos dejaron pasar, por lo mismo de que no había nada preparado, el mariachi tocó, nadie lo disfrutó, porque apenas estaban montando todo”, prosiguió con su denuncia.

Desorganizados, con empresas subcontratadas que no sabían nada de la logística del evento, “los del banquete, las hostes igual, no sabían ni dónde sentar a las personas...nosotros liquidamos cinco días antes, porque no nos confirmaron el postre y otras cosas, nosotros dijimos antes que no íbamos a dar el resto del dinero”

“Nos enteramos que hace un mes tuvieron una graduación en la Politécnica, e igual, al mero día del evento les quedaron mal, y en nuestro caso, fueron más de 1,500 personas, pagamos todos, dinero hubo, y no cumplieron del todo”, lamentó la estudiante.

