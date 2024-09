En tres años, se ha hecho más que en los últimos 30 en SLP: Ricardo Gallardo

Inversión como nunca y apoyo a los más vulnerables, arrojan resultados que benefician a miles

Enroques en el gabinete tras el informe, para la segunda parte del sexenio

Está a la mitad del camino y se siente optimista de que lo mejor está por venir para San Luis Potosí; no ha sido fácil trabajar todos los días para superar un rezago de al menos 30 años, donde no se construyó una escuela, no se invirtió en seguridad, salud y mucho menos se creó infraestructura.

Es el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien en una entrevista exclusiva con El Sol de San Luis destaca logros y reconoce retos, pero se le nota confiado de tener el impulso y apoyo social suficiente para seguir, con todos los obstáculos naturales para una administración gubernamental.

Llegó puntual a las instalaciones del diario perteneciente a la Organización Editorial Mexicana, relajado, sonriente, platicador; vino recién recibió la constancia de mayoría como gobernador electo, de hecho, del CEEPAC se trasladó al periódico a dar su primera entrevista. Esta vez, volvió de cara a su Tercer Informe de Gobierno.

Tiene buena relación con la presidenta electa Claudia Sheimbaum que en unos días asumirá el poder, y buena relación quiere decir apoyo total para proyectos de infraestructura que van a detonar el desarrollo de San Luis por muchos años, además del respaldo cotidiano en programas sociales y otros rubros.

¡Quieto todos!, advierte a los adelantados rumbo al 2027, aquellos que se andan promocionando por todas partes para posicionarse entre los ciudadanos, porque, recuerda, como decía el extinto líder sindical don Fidel Velázquez: “el que se mueve no sale en la foto”. Y no saldrá.

“Sin lugar a dudas, faltan muchas cosas por hacer, pero creo que vamos por un buen rumbo, tenemos un rumbo muy trazado, una planeación del Estado que antes no se tenía, una sinergia de trabajo que no estamos perdiendo. El gobierno del Estado ha hecho más en tres años que lo que se hizo en los últimos 30 años”.

Destaca una inversión de más de 22 mil millones de pesos en infraestructura, carreteras, movilidad, escuelas, salud, seguridad pública, cosas que no se hacían anteriormente y “la parte bonita del gobierno también es la cantidad de gente que se le ha ayudado. Yo destacaba dos cosas importantes, los apoyos sociales que hoy llegan a todas las familias, el nuevo programa de seguridad alimentaria que empezará a llegar casa por casa, ya dimos el arranque esta semana y el apoyo adulto mayor, a madres solteras, el apoyo a las personas con discapacidad”.

Todos esos apoyos han hecho que hoy por hoy este gobierno sea más humano, que sea más cercano a la gente. “Tenemos las clínicas rosas que hoy han sido un complemento por parte de nosotros para apoyar precisamente la salud de los potosinos, tenemos más de 14 clínicas rosas, tenemos más de 150 mil beneficiarios de clínicas rosas y hoy lo que tiene que seguir haciendo el gobierno es seguir trabajando con esa planeación, con ese desarrollo, pero sobre todo sin perder la parte humana”.

El gobernador Ricardo Gallardo se entusiasma al hablar de lo hecho en estos primeros tres años de su administración, “hay un tema importante que antes no se tenía como es la central de mezclas, hoy todo el medicamento para cáncer, las fórmulas para atender todas las enfermedades de cáncer están garantizadas, no hay una sola persona en San Luis Potosí que no tenga un medicamento para cáncer por parte de nosotros, que no sea atendido con puntualidad y yo creo que eso es la diferencia que nos ha hecho con los otros gobiernos. El tema de la salud se está atendiendo al 100%”.

La infraestructura es lo que cambia a las ciudades, lo que cambia a los estados, la movilidad que se le tiene que dar. Ya somos más de 3 millones de personas congregadas, el 50% en la zona metropolitana, Soledad, San Luis Potosí. Hay un padrón vehicular de más de 800 mil vehículos que sin lugar a dudas hoy necesitan esa movilidad, necesitan esa coordinación con las autoridades para tener desplazamientos a los centros de trabajo como es la zona industrial, como son diferentes colonias aquí en la zona metropolitana, que es donde estamos trabajando nosotros con vías alternas, con carreteras, con la red metro en movilidad, con diferentes metodologías para poder cumplir con lo que hoy las exigencias de la población te piden.

Sin lugar a dudas, reconoce el gobernador, han sido tres años difíciles para avanzar en superar el rezago de 30 años; “estuvimos 30 años totalmente sumidos en, le llamo yo un bache, un gran bache, porque no se invertía en seguridad pública, no se invertía en infraestructura, no se invertía en salud pública, no se invertía en educación. Hoy, son 180 escuelas nuevas que hemos hecho. Teníamos 30 años sin que se construyera una sola escuela en San Luis Potosí, pero no son suficientes 180 escuelas, faltan más, vamos por otras 200 escuelas más para poder tener un cierre de sexenio a tambor batiente”.

Hay un antes y un después, de los programas sociales. En las últimas cifras del INEGI tuvimos un aumento o superamos más de 200 mil personas, 200 mil familias jóvenes salieron de la pobreza extrema y ya no están en pobreza extrema con los programas sociales. 200 mil familias que hoy tienen seguridad alimentaria, tienen becas a sus hijos, mochilas, útiles escolares, tienen un sinfín de ayudas que han hecho que esa pobreza extrema se acabe en San Luis Potosí. Hoy la pobreza extrema en San Luis Potosí ya casi no existe.

Y apunta al futuro: los siguientes pasos es seguir trabajando por las familias, seguir invirtiendo más dinero donde más lo necesitan. Tenemos comunidades precisamente en la Huasteca Potosina, caminos y carreteras que le estamos invirtiendo mucho dinero para que esa brecha de desigualdad con esas familias se acorte, sea pareja para todos los mismos habitantes que están en las comunidades, a los que están en la cabecera tengan la misma facilidad de poderse comunicar y que no queden aislados como fueron aislados estos pueblos originarios durante mucho tiempo.

Lo mismo el altiplano potosino, tenemos muchas, muchas comunidades en el altiplano que no están conectadas, las vamos a conectar y bueno pues hoy esos tres años precisamente son para empezar a invertir en los que menos tienen en San Luis Potosí.

San Luis ya está en el radar de los inversionistas mundiales como los gigantes chinos de armadoras; somos el tercer estado y el segundo estado con mayor inversión extranjera, eso lo hemos logrado solamente en la mitad de este sexenio, hemos logrado crear de San Luis Potosí una moda automotriz, una moda industrial que antes no se tenía y que hoy por hoy generó más de 40 mil empleos nuevos y 80 mil empleos indirectos.

Tenemos, dice el gobernador Ricardo Gallardo, cero por ciento ya de desempleo en la zona metropolitana, ya el que no quiere trabajar es por flojo, porque no quieren pero tenemos tasa cero en desempleo en la zona metropolitana; eso nos tiene que llenar de orgullo porque estamos cumpliendo con dos cosas importantes, con que la inversión extranjera llegue a San Luis Potosí y con generarle mejores condiciones a los potosinos, pero además, también es cierto, es una realidad, estamos ya en la mira de Japón, estamos en la mira de China, para poder traer más ensambladoras, inversión de ellos a San Luis Potosí.

Uno es el proyecto de la empresa Changan, que se está disputando con Durango y con Jalisco, San Luis Potosí está en la pelea, pero estamos muy seguros y muy confiados en que lo podemos ganar, en que podemos lograrlo, en que la segunda armadora más grande de China llegue a México y llegue a San Luis Potosí, eso puede ser una realidad. Con una gran inversión, verdaderamente. Está al nivel de BMW.

Y entonces entra el tema de la política; soy muy respetuoso de todos los grupos políticos, si se mueven o hacen o no hacen, a nosotros no nos importa, nosotros seguimos trabajando en el gobierno, seguimos apuntalando una buena administración, pero deben de recordar una frase célebre de los políticos de antaño, el que se mueve no sale en la foto y eso ha sido muy recurrente en San Luis Potosí.

Siempre ha pasado eso, el que se mueve no sale y esperemos que lo entiendan. Ese sería el llamado, que lo entiendan, que estén quietos. Que estén quietos, que estén tranquilos. Que trabajen. No son tiempos electorales, la gente viene saliendo apenas del proceso, pero cada quien hace su luchita y es válido.

La relación con la próxima presidenta de México Claudia Sheinbaum es muy buena, “hemos hecho muy buena mancuerna de trabajo, se le presentaron ya proyectos grandes a la doctora, y nos irá mucho mejor”.

“Traemos un proyecto que en el sexenio pasado, que le cambió la vida al sureste, que fue el Tren Maya. Ahora este proyecto de consolidar los trenes al norte, que van a ser otra cosa, otro boleto. México-Querétaro, Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Nuevo León. Imagínate un tren de pasajeros, un tren de carga también, que va a retribuir la economía de los potosinos sin lugar a dudas”.

Para el gabinete estatal también hay un mensaje: habrá varios enroques, vamos a refrescar un poquito, no se van y no por malos, al contrario, son muy buenos, pero vamos a darle dos-tres toques a la administración para que redoblemos esfuerzos y hagamos las cosas mejor”.

Viene lo mejor, los mejores tres años vienen para San Luis, señala con seguridad el gobernador Ricardo Gallardo.