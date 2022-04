En SLP se respira un ambiente "putrefacto" en materia de seguridad: Priego Rivera

En San Luis Potosí se respira un ambiente “putrefacto” en materia de seguridad, lamentó el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera.

Luego de que la cabecera municipal de Tamazunchale fue escenario de la incursión de hombres armados, el sacerdote originario de dicha demarcación dijo haber tenido comunicación con amigos que le reportaron que la ciudad estuvo sitiada por 12 horas y que incluso algunos transeúntes fueron encañonados por los delincuentes, “no les hicieron nada pero el susto nadie te lo quita, y además la certeza de saber que tu ciudad está en manos de los delincuentes causa mucha inseguridad”.

Aunque autoridades lo negaron, indicó que todavía este martes las calles de la ciudad lucieron vacías, “conociendo Tamazunchale que es una ciudad tan populosa… que estuvieran solas habla del miedo que hay entre la población, además no había guardias nacionales, no había autoridades que pusieran un alto a los delincuentes”.

Respecto a la respuesta del gobernador del estado, en cuanto a que los delincuentes sólo iban de paso, Priego Rivera señaló que es algo que la población no puede saber, “no sé si van de paso, si viven ahí, huele a que enviaron un mensaje a las autoridades y a la población de Tamazunchale: “ya llegamos”, puede ser ese el mensaje y no: ya nos vamos”. Además recordó que en el país, varios poblados han sido tomados por la delincuencia, por lo que dijo esperar que no sea el caso del municipio huasteco.

El gobernador también refirió que la incursión de los delincuentes se dio en parte porque no hay presencia de la policía municipal, a lo que el sacerdote indicó que un asunto como éste, le compete tanto al estado como a la federación y al municipio, “no se trata de echarnos culpas, se trata de trabajar en coordinación para darle a la gente la seguridad que ya no tiene, que ha perdido”.

Destacó que además, no es el único hecho delictivo que ha ocurrido en estos días, pues también está la balacera en Tamuín, el pipero asesinado, las mujeres desaparecidas, el enfrentamiento entre guardias nacionales y delincuentes que derivó en un guardia fallecido, “todo esto habla de un ambiente descompuesto, putrefacto, no podemos acostumbrarnos a vivir así, tenemos que levantar la voz todos, hasta que nos den lo que el Estado tiene que dar a cada ciudadano: protección”.

Finalmente, Priego Rivera hizo un llamado a las autoridades: “a que si buscan el cargo, que acepten la carga que supone el cargo, y una de las cargas más pesadas y dolorosas es combatir y repeler a las fuerzas del crimen organizado”.

