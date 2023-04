En SLP presentan el nuevo libro de Aquiles Córdova Morán, "De la esperanza a la decepción"

La Editorial Esténtor y el Movimiento Antorchista Nacional presentaron el libro “De la esperanza a la decepción”, de Aquiles Córdova Morán, secretario general de la organización, este lunes 24 de abril, en el auditorio Daniel Berrones Meza de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), ubicado en Mariano Arista 245, Centro Histórico, San Luis Potosí.

Obra que contiene conferencias y artículos en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hechos entre los años 2000 a 2018. Estos comentarios dan una mirada crítica a las políticas y los discursos del ahora presidente, desde sus inicios como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pasando por sus tres campañas presidenciales y su posterior triunfo en las urnas. Se trata de un análisis que no busca embaucar a votantes con promesas, sino de un estudio con un extraordinario espíritu práctico y de realización, así como de un inmenso compromiso con los desposeídos.

El evento contó con la destacada participación de Patricia Silva Celis, miembro del Comité Estatal del Movimiento Antorchista potosino, del ex diputado local Fabian Espinoza, del periodista y analista político Filiberto Juárez Córdoba y de Rosario Hinojosa Walle, representante de la casa editorial.

Los ponentes hicieron una síntesis de este trabajo, que se suma a la ya extensa obra del líder social, que consta de más de 20 libros y una lucha social de más de 50 años. Patricia Silva destacó que Aquiles Córdova se ha distinguido como una persona sumamente congruente, con la tenaz y permanente, “casi obsesiva coincidencia”, entre lo que dice y lo que hace, característica que adquirió de sus padres, Luis Córdova, modesto maestro rural de un pequeño pueblo perdido en la Baja Mixteca poblana, y Margarita Morán, dueña de una inteligencia impresionante a la que sobrepasaron su valentía y su compasión; ellos a pesar de la pobreza y los peligros de la época, supieron educarlo, junto a sus hermanos, como un autodidacta, un estudioso constante muy difícil de imitar y que “nunca ha tenido ni tendrá nada material como no sean sus libros”.

Recordó también su paso por la entonces Escuela Nacional de Agricultura -hoy Universidad Autónoma Chapingo-, donde fue estudiante de excelencia, presidente de la Sociedad de Alumnos y encabezó la lucha que proporcionó educación popular, crítica y democrática a esta escuela desde 1974, para posteriormente convertirse en líder de “una organización del pueblo pobre de México que ha resistido 49 años de agresiones armadas en las que muchos mexicanos pacíficos han sido sacrificados impunemente, 49 años de estiércol arrojado desde los más influyentes medios de comunicación y con la participación concertada de comunicadores con fama pública de muy alta credibilidad y de poderosos políticos inescrupulosos que protegen intereses personales y de clase social”. Dijo también que esta campaña de calumnias ha venido desde la misma Presidencia de la República en más de 200 ocasiones y que llega hasta sus últimas consecuencias con el reciente asesinato de dos jóvenes dirigentes antorchistas y su pequeño hijo de apenas seis años, perpetrado hace unos días en Guerrero.

Cortesía | Antorcha Campesina

Resaltó, de igual manera, que el trabajo social del líder nacional de los antorchistas, además de verse reflejado en miles de obras y servicios para el pueblo más desprotegido y una asombrosa actividad cultural y deportiva, tiene consigo una inmensa labor filosófica, fruto del entendimiento y aplicación del materialismo dialéctico: “Un día hablaremos de sus originalísimos y voluminosos análisis sobre El Capital, de sus cautivantes cursos de Historia de la Filosofía, de la obra escrita sobre la Historia de México y de los miles de conferencias, verdaderamente magistrales, sin ningún apoyo escrito, impartidas a públicos absortos, así como de los miles de artículos periodísticos que ha escrito”. A todo este gran trabajo intelectual se viene a sumar “De la esperanza a la decepción”, donde Córdova Morán advierte con tiempo hacia dónde se encaminaba el país si aceptaba o se resignaba a seguir los dictados de Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, Fabian Espinoza y Filiberto Juárez, ambos coincidieron en que el libro es una lectura obligada, y que para la inmensa mayoría de los mexicanos pasó de la esperanza a la decepción, como lo señala el autor.

\u0009Por su parte, la representante de la editorial, Rosario Hinojosa Walle, dijo que este libro no contiene meras aseveraciones, declaraciones al margen o descargos del momento, ya que “el autor fundamenta cada una de sus críticas al ahora Presidente con estudios y datos de la realidad, siendo objetivo incluso cuando mediáticamente se atacaba a López Obrador de manera injustificada. Todas las críticas son siempre puntuales, versan sobre un tema específico y buscan demostrar por qué AMLO no tiene razón; aunado a ello, el autor avizora las posibles consecuencias de implementar las políticas erróneas que propone”. Comentó también que, gracias a este análisis preciso, Editorial Esténtor considera que se representa claramente quién es Andrés Manuel López Obrador en el escenario político mexicano y por qué sus políticas no dan una verdadera solución a los problemas del país.