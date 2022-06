En SLP no se regresará a la modalidad de estudiar en casa: SEGE

No se regresará a la modalidad de estudiar en casa, a raíz de que la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado dio a conocer que es obligatorio el uso de cubrebocas en lugares abiertos y cerrados.

Todavía restan varias semanas para concluir este ciclo escolar y el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, mencionó que se tomarán todas las medidas de seguridad preventiva para evitar contraer el coronavirus en los más de ocho mil planteles educativos que hay en la entidad potosina. Aunque recordó que en las instituciones, nunca se ha bajado la guardia.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"Tenemos una estadística muy importante en el último mes, tenemos 20 contagios, estamos hablando de casi 60 mil trabajadores entre docentes, administrativos y manuales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, estamos hablando de 865 mil estudiantes en todo el Estado y está estadística no representa ni siquiera el 1 por ciento, pero todas las medidas de acuerdo a lo que nos dicen que está ocurriendo, en diversas partes del mundo y de este país, necesitamos retomar las medidas de seguridad que en realidad no se han dejado de hacer en las escuelas".

También comentó que sigue siendo obligatorio el uso de cubrebocas, gel antibacterial, el distanciamiento social y se aplican distintos filtros de sanidad a la entrada general de las escuelas y en los salones de clase, según los protocolos sanitarios que han estado establecidos y que siguen vigentes hasta el fin del ciclo escolar.

También específicó que se requiere esperar las indicaciones de los Servicios Estatales de Salud y de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios COEPRIS, para que está situación no se complique y no afecte a la nueva normalidad, al igual que no obligue a cancelar las graduaciones escolares que ya estaban autorizadas.

