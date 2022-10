En SLP no se han registrado casos de estudiantes intoxicados por drogas: Claudia Tristán

Afortunadamente en San Luis Potosí no se han registrado casos de intoxicación masiva entre estudiantes de los planteles educativos por consumo de drogas, pero eso no significa que en los alrededores de muchas escuelas no haya venta de estupefacientes lo que hace necesaria la presencia de las autoridades en tarea de vigilancia.

La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, diputada Claudia Tristán Alvarado aseguró lo anterior e hizo un llamado a las autoridades para vigilar las tiendas que se encuentran alrededor de los planteles educativos, pues en muchas de ellas se vende alcohol a estudiantes.

“Las tiendas que están alrededor de las universidades y les venden cerveza a las y los estudiantes, ellos traen su cilindro, ahí la vacían y se sientan en la banqueta cerca de la escuela.”

Reiteró que, es importante que se establezca un perímetro de vigilancia por parte de las autoridades competentes, con el objetivo de proteger y salvaguardar la salud e integridad del alumnado.

Tristán Alvarado reiteró el llamado a los padres y madres de familia para prestar atención a los hijos e hijas, platicar con ellos y de alguna manera, frenar el consumo de sustancias que afecten la salud e integridad de la juventud.