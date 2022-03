En SLP no debe suspenderse el uso de cubrebocas en espacios públicos

Luego de que varios estados suspendieran la medida de portar obligatoriamente el cubre bocas en espacios públicos debido a la reducción de contagios de COVID-19, en San Luis Potosí no se debe bajar la guardia ni mucho menos relajar las medidas preventivas que se han implementado.

La presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado diputada Yolanda Cepeda Echavarría, pidió a los ciudadanos atender todas las recomendaciones de las autoridades, no obstante que el semáforo epidemiológico se encuentra en verde y que se informe que el número de contagios y hospitalizaciones está disminuyendo.

Las acciones que se han tomado en otros estados o ciudades del país, permitiendo que los ciudadanos ya no utilicen cubre bocas en espacios públicos son respetables, pero San Luis tiene su propia dinámica y mientras las autoridades competentes no digan lo contrario, todas las medidas preventivas se deben mantener.

Consideró que no se puede ser irresponsable y dejar de usar el cubre bocas cuando el COVID-19 sigue presente además de las variantes que son altamente contagiosas; por ello desde la Comisión de Salud se seguirá impulsando y promoviendo su uso, además de todas las medidas que se están implementando.

Ante la cercanía de la Semana Santa es cuando más se deben reforzar las medidas de cuidado, con una actitud responsable, por las familias, por todos, si se realizan actividades en espacios públicos hay que mantener la distancia, usar gel y cubre bocas, bajo ninguna circunstancia se debe bajar la guardia.

La comisión de Salud y Asistencia Social señaló que debe prevalecer entre la población la alerta de que no ha pasado el peligro, que no podemos ser descuidados y dejar de cuidarnos, y por más que en otros estados se hayan relajado las medidas de protección, en San Luis Potosí no debe ser así.