En San Luis Potosí se reportan 82 casos de cáncer de mama

En San Luis Potosí se han registrado de enero a junio de este año un total de 82 casos de Cáncer de mama en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, manteniéndose en el lugar número 28 a nivel nacional de los siete mil 79 casos que se han registrado en todo el país.

Esta patología, según la información referida por el área de especialidad médica de oncología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS) se presenta mayormente en la población femenina a partir de los 25 años.

"Cuando el cáncer de mama se detecta en una etapa temprana, las posibilidades de curación son elevadas, si se detecta tardíamente es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. En estos casos los cuidados son necesarios", manifestaron.

Por ello, la Mastografía es fundamental para detección oportuna, pues en este procedimiento médico se busca detectar cambios o anormalidades en los tejidos del seno que con el tiempo pueden convertirse en problemas.

"En ella se pueden descubrir pequeños nódulos o masas que no los puede sentir una persona. Si se descubre alguna anormalidad mediante la mastografía se requerirán estudios adicionales para descartar o confirmar el diagnóstico. En caso de que el resultado sea normal, se citará a una nueva mastografía en dos años".

Existen dos tipos de mamografía que son de detección oportuna, también conocida como de tamizaje, que se usa en mujeres que no tienen signos ni síntomas de cáncer de mama.

Y la mastografía diagnóstica, la cual se recomienda en mujeres después de que se detecta alguna bolita o abultamiento, o algún otro signo o síntoma de cáncer de mama como por ejemplo, cambios en la consistencia o color de la piel, hundimientos, aumento de tamaño de alguno de los senos, secreción por el pezón, dolor, entre otros.

Estos dos métodos serán los óptimos para una detección oportuna de esta patología, y en caso de salir positiva, comenzar el tratamiento idóneo para cada tipo de paciente.

"Con infraestructura, tratamientos y tecnología de clase mundial, se trabaja en la detección, control y tratamiento del cáncer de mama, puede incluir cirugías, quimioterapia, radioterapia, estereotaxia e inmunoterapia".

Estos procedimientos médicos incluyen cirugía conservadora, es decir, mediante estudios se va hacia el ganglio afectado, se retira y se analiza.

En el caso de la inmunoterapia o terapia blanco, se lleva a cabo el uso de medicamentos y se dirige únicamente a las células afectadas por este tumor; para así controlar la enfermedad y que el padecimiento progrese.

Una de la más comunes son las terapias con radiación, la estereotaxia y la elastografía (que localizan las tumoraciones y determinan su consistencia).

LA VIDA CON CÁNCER NO ES LA MISMA, PERO HAY QUE SER OPTIMISTAS: CLAUDIA

Claudia tiene 40 años, de edad, es de San Luis Potosí capital y fue diagnosticada con cáncer de mama en diciembre de 2020.

"A finales de octubre de ese año, mientras realizaba un entrenamiento me golpee el pecho con una mancuernilla, y me di cuenta que había una bolita protuberante en mi seno izquierdo. Me asusté mucho y de inmediato saqué cita con el mastólogo que solicitó los exámenes y el 7 de diciembre de 2020 recibí el resultado de la biopsia: tenía cáncer. Estaba anonadada, perdida, me tomó unos días procesar lo que estaba sucediendo", compartió.

Luego De eso fue a su clínica del sistema de salud, dónde fue referida a una de las unidades familiares para después tener contacto con un médico especialista. A partir del 12 de diciembre le comenzaron a hacer pruebas, estudios médicos le identificaron un tumor como "Her2+".

"Fue hasta el 10 de febrero de 2021 que tuve mi primera quimioterapia, fueron seis ciclos de TCHP entre febrero y mayo, seguido de una mastectomía total del seno izquierdo e inicio de reconstrucción con el expansor. También tuve 15 sesiones de radioterapia y para finalizar un noveno ciclo de los 14 previstos de Trastuzumab. También he estado tomando tamoxifeno, un bloqueador de hormonas, durante al menos dos años".

Un proceso que ha sido arduo para Claudia y que sin embargo, sigue apostando por la vida a pesar de lo dificultoso que puede ser sobrellevarlo.

Hasta el momento lleva casi dos años de tratamiento y aún le faltan unos ciclos más de radioterapia, una situación que le hace ver la vida con optimismo y no decaer en todo este proceso

"Durante mucho tiempo de mi vida enfrenté la adversidad de manera negativa, sintonizado con la energía de la queja. Los últimos años y las experiencias que estoy viviendo ahora me llevan a ver las adversidades de otra manera, a ser más fuerte y ver esto como una enseñanza de vida, la cual enfrento con resiliencia y valentía. Pues sé que Dios está conmigo".

Sin duda el Cáncer de Mama es una de las patologías que afectan mayoritariamente a las mujeres, que no solo se enfrentan a la difícil desilusión de salvar su vida a través de una mastectomía.

Son pacientes, que luchan ante una enfermedad que afecta casi al 90% de las mujeres del total de las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad. En San Luis Potosí, de los 82 casos totales solo uno corresponde a un masculino, cifras que develan cómo esta enfermedad aqueja más a mujeres.