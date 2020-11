En proceso, evaluación de próximas pensiones municipales; existen 200 solicitudes

La Comisión de Pensiones y Asuntos Laborales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, continúa con la revisión de las 200 solicitudes presentadas por empleadas y trabajadores municipales que argumentan haber cumplido con los años de servicio o por padecer alguna patología.

Así lo comentó la regidora, Verónica Campillo Salazar, quien señaló que implica hacer un análisis exhaustivo de cada caso, para determinar quiénes serán las siguientes personas beneficiadas con el retiro el próximo año.

Local Don Atilano a sus 86 años, solo gana 20 pesitos al día para sobrevivir

“Estamos en análisis de que cumplan con los requisitos que marca la ley. Las que hay por concepto de enfermedad, se canalizan al área de Medicina del Trabajo para elaborar los dictámenes correspondientes”.

En caso de algún padecimiento, remarcó la regidora Campillo, la ley señala que la trabajadora o el empleado, deben haber cumplido como mínimo 10 años de servicio para ser acreedores a la pensión, por concepto de enfermedad general. Recordó que los rubros que existen son por enfermedad, edad avanzada, años de servicio, orfandad y viudez.

Por enfermedad, dijo que es el principal motivo de las solicitudes: “la mayoría son por padecimientos crónicos como cáncer, problemas del corazón, pulmones, alguna enfermedad que ya no les permite ni caminar o cuestiones motrices, por mencionar algunos”.

Y añadió que hay un hilo muy delgado entre lo que es enfermedad general y el riesgo de trabajo, “es por eso que se tiene que examinar muy bien ese tema”. La edil mencionó que existe un rezago que data de muchas administraciones, sobre todo de la pasada.

“Estamos atendiendo todos esos pendientes, por eso si hoy llega una persona a solicitar la pensión, claramente hay que dar prioridad a quienes tienen años solicitándola, y habían permanecido en un cajón”, enfatizó. Aclaró Campillo Salazar que no se le niega a nadie el derecho y cuando no procede es porque no cumple con los requisitos.

Leer más de El Sol de San Luis

Soledad Baja afiliación al Inapam por pandemia

Soledad Comercio Municipal de Soledad deja de percibir 300 mil pesos