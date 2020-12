En paro laboral, choferes de Transportes Tangamanga

No hay camiones de los verdes, el motivo es que los choferes de las líneas de transportes Tangamanga se fueron a paro de labores, el motivo Es la falta de negociación salarial.

Aunque durante toda la semana por las noches, ya no circulaban los camiones urbanos de esta línea, dejaron de hacer lo mismo, desde las 5 de la mañana de éste martes 22 de diciembre bajo la sorpresa de muchos.

El el cese de actividades se observó en las instalaciones de la empresa ubicada en Avenida Industrias 3700, donde se observa que las unidades se encuentran inactivas y hasta ahora los operadores de las unidades no han querido hablar con los medios de comunicación en relación a sus demandas específicas. Se intentó buscar al representante legal de esta línea Ricardo Medina quién generalmente no habla con la prensa y en esta ocasión no fue la excepción.

La población se ha manifestado inconforme por esta situación, toda vez que han quedado congeladas las rutas 28 que recorre la avenida Fleming- Muñoz y Vasco de Quiroga, la número 27 que va hacia la universidad Politécnica, la ruta 30 de avenida Tecnológico, la ruta 30 pero que recorre Villa de pozos y la 29, 31 y 32 que van hacia la comunidad de la Zapatilla en Cerro de San Pedro.

En las redes sociales los usuarios de estas unidades detallan que desde hace una semana ha dejado de movilizarse el transporte en la ciudad y llegan a esperar hasta 2 horas para poder tomar una de las 500 unidades con que cuenta esta empresa que siempre ha estado rodeada de hermetismo.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno del Estado, SCT, no ha rendido información oficial sobre la situación que impera en el servicio de transporte público en mención, ni tampoco la manera de poder ayudar a la población afectada por este fenómeno.