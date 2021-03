En mi gobierno serán los ciudadanos quienes salvaguarden la seguridad humana de sus barrios: Machinena

Juan Carlos Machinena Morales candidato a la gubernatura por el Partido Fuerza por México, en el segundo encuentro #HablandoConMachinena puso sobre la mesa el tema de seguridad humana, “queremos que los huastecos, los camelenses, en si los potosinos cuiden a su gente, cuiden a su barrio o colonia”, expuso el abanderado.

Durante los primeros días de campaña ha recogido el sentir de la gente en las diferentes regiones del estado y tiene que ver con la seguridad, “en Matehuala los funcionarios del ayuntamiento, directores y subdirectores, la autoridad, son quienes extorsionan a los ciudadanos. En Salinas se percibe tensión, operativos fuertes, donde a los automovilistas se les pide identificación, las cosas no están bien”. Agregó, “en el paso por Villa de Ramos por la carretera a Zacatecas, es de todos conocido las historias de personas a quienes despojan de sus vehículos, y no se diga en la capital los índices delincuenciales, extorsión, prostitución han ido subiendo, lo dicen las estadísticas”.

Ante la problemática que dijo ha detectado en sus recorridos, consideró un acto irresponsable de parte de sus adversarios políticos el no generar propuestas serias, sino “fantasiosas” como promesas de campaña.

El abanderado de Fuerza por México se dijo abierto a escuchar la voz de la experiencia y este lunes estuvo acompañado en este dialogo diálogo por el experto en materia de seguridad por más de 40 años Manuel Hasbach Melchor, quien expuso que SLP debe dar el siguiente paso en la profesionalización de los elementos de seguridad, convertir la actual Academia de Policía en un Instituto para que de esa forma cuente con autonomía y presupuesto.

Machinena Morales puntualizó que, deben ser los ciudadanos potosinos quienes se profesionalicen como policías y que ellos mismos cuiden de su barrio, su colonia o el municipio de donde son originarios. Para ello Hasbach Melchor agregó que, se les debe acercar la capacitación a quienes aspiren salvaguardar la seguridad de su estado, “estamos acostumbrados a traer gente desde la Huasteca a la capital a capacitar, se ha propuesto formar una dirección en la Academia de Policía en la Huasteca, en la Zona Media, Zona Altiplano y Zona Centro”, para así llevar a los instructores a la zona de donde son los elementos policiales. Además, se pronunció en contra de integrar mandos foráneos al frente de la seguridad del estado, “un foráneo viene a aprender, no conoce el estado, ni las problemáticas”.

“Necesitamos policías huastecos que hablen la lengua Náhuatl y Tenek, con un sentir humanista, una coordinación de los tres niveles de gobierno, entender que profesionalizar no es lo mismo que equipar a los elementos de seguridad, por eso seguiremos hablando aunque duela, de atender las problemáticas reales y no prometer cosas como que se comprarán helicópteros y otras cosas que no atienden el problema de fondo”, puntualizó Machinena Morales.