En “mes del orgullo”, policía municipal agrede a persona queer en SLP (Video)

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una queja de oficio derivado de un posible abuso policiaco por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de la Capital, en contra de una persona queer.

La noche de este miércoles, se denunció que un grupo de personas LGBT practicaban “Vogue” en el kiosco de la Plaza de Armas, cuando al lugar llegaron policías municipales y uno de ellos les dijo que estaban “acosando sexualmente” a los transeúntes por la práctica de dicho baile, y de pronto se abalanzó contra una de las personas y comenzó a golpearle.

Mujeres policías que acompañaban al policía agresor lo retiraron del lugar; el oficial dio dos nombres diferentes, primero se identificó como Rafael Trujillo y después como Juan Francisco Torres Pérez.

Al respecto, la CEDH informó que mediante sus canales de redes sociales recibió varios mensajes denunciando la agresión, además de que se han documentado notas periodísticas donde dan a conocer los mismos hechos, por lo que la Dirección de Canalización y Quejas inició la Queja de Oficio DDQU-0317/24, con la finalidad de comenzar la investigación correspondiente y definir la vulneración de derechos humanos por parte de los policías municipales hacia la víctima.

Indicó que se emitieron las medidas precautorias correspondientes hacia la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del municipio de San Luis Potosí, y así mismo se solicitó un informe detallado de los hechos ocurridos.

Finalmente, informó que “la CEDH en su misión de velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos en San Luis Potosí ha llevado a cabo acciones de sensibilización y capacitación a elementos de seguridad de todos los órdenes de gobierno, por lo que se refrenda el compromiso y trabajo en equipo con las entidades gubernamentales para evitar casos de discriminación a causa de las preferencias sexuales”.

Hace unos minutos una amistad LGBTIQ+ que se encontraba practicando vogue en plaza de armas fue agredida por policías.



Condenó ampliamente este hecho.



¡EL ESTADO NO ME CUIDA ME CUIDAN MIS AMIXTRANS!@RGC_M@RuthGonzalezMx@EF_Galindo@CEDHSLP @FiscaliaSLP pic.twitter.com/V4vBMRyoEm — personitanobinaria (@AdrianBarriosMu) June 6, 2024

Policía municipal investiga el hecho

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí ha iniciado un proceso de investigación interna para deslindar responsabilidades sobre los hechos acontecidos la noche de este miércoles en Plaza de Armas, donde se vio involucrada una persona de la comunidad LGBTQ+.

La noche de este miércoles, agentes de Guardia Municipal asignados a la vigilancia en el cuadrante centro atendieron la queja de un menor de 7 años, quien señaló haber sido agredido verbal y físicamente por una persona que se encontraba en el kiosco de la Plaza de Armas.

Al acudir al lugar para atender la denuncia, la persona señalada -quien dijo pertenecer a la comunidad LGBTQ+- comenzó a lanzar agresiones verbales y físicas contra los oficiales, quiénes aplicaron el uso de la fuerza razonada para controlar a la persona.

Fue en ese momento, que algunos transeúntes comenzaron a realizar grabaciones e interferir en la labor policial, por lo que la Jefatura regional centro de la SSPC tomó parte, donde el tutor legal del menor decidió no proceder legalmente contra la persona señalada por las agresiones.

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que se ha dado vista a la Coordinación de Derechos Humanos del municipio, a fin de contribuir con la visoria de perspectiva de género durante el proceso de investigación.