En la mira servidores públicos por juicios políticos

En comisiones unidas de Gobernación y Justicia se revisaron las solicitudes de juicio político en contra de funcionarios municipales, y del ex presidente del Poder Judicial, a fin de determinar si cumplen con los requisitos establecidos en la legislación, informó el diputado Rubén Guajardo Barrera al añadir que será el próximo viernes cuando se determine su procedencia o no.

“En comisiones no vamos al fondo del tema, solo determinamos si son sujetos de juicio político y la Ley de Juicio Político es muy clara; por esa razón, por ejemplo, la denuncia contra el ex tesorero de la capital y actual diputado Emanuel Ramos no procede, porque ese cargo no es sujeto de juicio”, señaló el legislador.

Dijo que de acuerdo a la ley, de proceder la solicitud de juicio político, se integraría una Comisión Jurisdiccional que sería la encargada de analizar las pruebas e informes que se presenten para integrar el dictamen respectivo que se somete a consideración del pleno.

Asimismo se dio entrada formal a la renuncia del ex Fiscal Especializado en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, Jorge Alejandro Vera Noyola.

El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia, manifestó que luego de darle vista en comisiones, se elabora el dictamen respectivo que será turnado al pleno para su conocimiento en la próxima sesión ordinaria y que siga el procedimiento establecido en la ley.

“Al final de cuentas se tiene que llevar el procedimiento conforme a derecho, de la renuncia de Jorge Vera, que todos sabemos que es pública y la conocemos, pero en Comisión de Justicia y Gobernación teníamos que darle vista y generar el dictamen, y como el Congreso es quien aprueba el Fiscal Anticorrupción, el Congreso es el que debe darle vista a esta renuncia”, expuso.